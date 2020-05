València incrementa en un 70 per cent el volum de reciclatge en els últims 4 anys

Connect on Linked in

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, fa una crida a la ciutadania en el Dia Mundial del Reciclatge “a continuar reciclant cada vegada més i cada vegada millor”. Campillo ha destacat la implantació de la recollida dels residus de matèria orgànica que a finals d’enguany arribarà al 100 per cent dels barris i Pobles de València.

Campillo valora que els valencians i valencianes aprovem en reciclant els nostres residus. Entre 2015 i 2019, la ciutat va passar d’un quantitat total de 39.000 tones de reciclatge a més de 66.000 en l’últim. Una dades que per al vicealcalde “són un indicador clau de que cada vegada estem més conscienciants”. Però no és suficient, diu Campillo, “encara tenim un llarg camí per recórrer”.

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha fet un repàs de les actuacions i projectes de reciclatge que ha impulsat l’Ajuntament de València en els últims anys. Entre altres, la implantació per fases de la recollida selectiva orgànica que finalitzarà a finals d’este 2020 arribant al 100 per cent dels barris i Pobles. També s’han posat en marxa accions amb una estratègia de Residus Zero apostant per la reducció, la reutilització i el reciclatge entre les quals destaca la milllora en les ràtios amb l’ampliació de contenidors per habitant en totes les fraccions selectives. A més, com ha recordat Campillo, enguany hem començat a agrupar en “illes” els contenidors per tal que siga més fàcil el reciclatge.

Altres actuacions han sigut l’increment dels servicis de recollida porta a porta per a les diferents fraccions, especialment en establiments de restauració, però també amb un projecte pilot implantat, de moment, en 45 inmobles. S’han intensificat les campanyes d’informació i conscienciació ciutadana dirigida, entre altres, a la promoció de la recollida orgànica i selectiva amb punts informatius on s’han repartit més de 80.000 kits de reciclatge i s’han enviat prop de 300.000 cartes a domicilis i locals. També les campanyes HORECA de reciclatge d’envasos i vidre dirigides al sector de la hostaleria i restauració, “La Reciclà”entre les comissions falleres i per a la recollida dels excrements dels gossos al carrer.

“El planeta ens està donant simptomes de que l’èsser humà està impactant sobre ell de manera greu. El canvi climàtic és un element que demostra que el nostre sistema és infinit i que no podem continar generant residus ni cremant energies fòssils a este ritme”. Per això, ha dit el vicealcalde, “des de l’Ajuntament de València volem fer una crida a tots els veïns i veïns a pensar en les conseqüències mediambientals dels nostres actes diaris, per a reciclar cada vegada més i millor i a repensar el nostre model de consum per reduir al màxim el número d’envasos que utilitzem i que tenen un impacte en el nostre entorn i en el mediambient”.