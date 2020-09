València inicia els actes commemoratius del XXIX Dia de la Pilota Valenciana

La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha presentat la programació, que durarà fins el pròxim dia 23



L’Ajuntament ha donat inici hui a la programació amb motiu del XXIX Dia de la Pilota Valenciana, una sèrie d’actes tradicionals que es prolongaran fins el pròxim 23 de setembre. Al llarg de la setmana, es disputaran les Supercopes, s’entregaran els Premis Anuals de la Federació de la Pilota Valenciana i s’organitzaran tallers del nostre esport autòcton.



La regidora d’Esports, Pilar Bernabé, ha presentat les activitats d’enguany que, a diferència de les anteriors edicions, i per raons de prevenció i seguretat sanitària, no s’inauguren a la plaça de l’Ajuntament, com era habitual. Tal com ha explicat la regidora, el Dia de la Pilota Valenciana «s’ha reinventat en esta ocasió per a adaptar-se en seguretat a les circumstàncies extraordinàries d’enguany». Les últimes edicions s’havien realitzat en format de setmana cultural per a dotar a la celebració de tota la dignitat i importància que revist este esport tradicional valencià. «Com sabeu –ha recordat Bernabé- no es tracta d’un sol dia, sinó de tota una setmana cultural que s’ha convertit en una cita reivindicativa del nostre esport autòcton». «En estes dates, tots els estaments de la pilota valenciana es reuneixen per a compartir unes jornades festives i de reconeixement cap a les persones, organismes i institucions que més han treballat en la seua promoció, cura i difusió», ha afegit.



Durant l’acte d’obertura, la regidora d’Esports ha evocat els Premis al Mèrit Esportiu de l’any 2018, en els quals es va reconéixer la labor de la Federació de Pilota Valenciana com l’entitat que eixe any més havia donat suport a la igualtat de gènere en l’esport a través dels jocs esportius municipals. «Per esta raó –ha explicat- dos anys després, és un bon moment per a ressenyar que, si el curs passat per cada tres xics hi havia una xica, este curs eixa proporció s’ha reduït a una xica per cada dos xics. Alhora, ja són quasi 200 els i les alumnes que trien la pilota a les Escoles Esportives Municipals».



PROGRAMA ESPORTIU



El programa d’actes continuarà demà dimecres en el complex de la Petxina, on, a partir de les 19.30 hores, se celebrarà el lliurament dels Premis Anuals de la Federació de la Pilota Valenciana (veure llistat de guanyadors i guanyadores en la web oficial de la Federació https://fedpival.es.

El dijous 17, al carrer de la pilota de Borbotó, tindrà lloc el primer acte esportiu amb les Supercopes de «raspall», tant en la categoria femenina com masculina. La primera enfrontarà els equips de Bicorp i Beniparrell mentre que en la categoria masculina disputaran la Supercopa els equips de Xeraco A i Castellonenc A. Els partits arrancaran a partir de les 18 hores. Per part seua, el torn de les Supercopes de «escala» i «corda» es jugarà el divendres en el trinquet de Pelayo.



El dissabte se celebrarà un doble acte: al matí, el lliurament de premis dels JECV 2019-20 en l’Alqueria de Bàsquet; mentre que a la vesprada es jugarà la Supercopa de «ratlles a perxa». El matí del diumenge, serà el torn de les Supercopes de «galotxa» en Borbotó.



Dilluns i dimarts, dies 21 i 22 de setembre, es realitzaran dos tallers per als alumnes de les escoles municipals de València. Finalment el 23 al matí al trinquet de Pelayo serà la final del Campionat Autonòmic de «Raspall» Adaptat.



La regidora d’Esports ha animat tots els aficionats aficionades a gaudir d’esta programació, i ha conclòs assenyalant que «seguint en tot moment les mesures de prevenció i seguretat, gaudirem d’una setmana emocionant i repleta d’actes que posen en valor el nostre esport».