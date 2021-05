València injecta més de 20,2 milions d’euros als sectors més afectats per la covid amb les ajudes del pla resistir

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Junta de Govern Local aprova nous pagaments de diferents línies d’Ajudes del Pla Resistir, en concret, s’ha aprovat el seté pagament de les Ajudes del Pla Resistir dirigides al sector del taxi i el sisé pagament de les ajudes dirigides al sector de la cultura, a més del segon pagament del sector de les cerimònies i celebracions i el huité pagament de la primera línia d’ajudes del Pla Resistir. Amb tot, l’Ajuntament de València ha abonat fins a hui 20.232.600 euros en concepte de les ajudes del Pla Resistir, que han aconseguit a 8.803 persones autònomes i micropimes de la ciutat.

La responsable de l’Àrea de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i Ocupació, Pilar Bernabé, ha explicat que “des del consistori hem gestionat aestes ajudes amb total celeritat perquè sabíem que la rapidesa era fonamental per a donar aqueix baló d’oxigen tan necessari als sectors productius més afectats per la crisi derivada de la pandèmia”.

“La nostra intenció des del primer moment ha sigut ajudar autònoms i micropimes en estos moments de recessió causada per la pandèmia, per això hem llançat simultàniament diverses convocatòries de subvencions per a arribar més ràpid als diferents sectors econòmics. Estem pagant a autònoms i micropimes en un temps rècord des de la presentació de la sol·licitud (menys de 12 dies)”, ha reivindicat Bernabé.

BALANÇ AJUDES DEL PLA RESISTIR

Al llarg d’enguany el consistori ha llançat 5 línies d’ajudes vinculades al Pla Resistir. En el cas de la línia dirigida als sectors tradicionals s’han aprovat 5 pagaments per un import de 367.400 euros, que ha beneficiat a 164 persones autònomes i micropimes i en el cas de la línia d’ajudes dirigides al sector de la cultura i educació, s’han aprovat sis pagaments que ascendeixen a 1.082.600 euros i que ha beneficiat a 457 persones autònomes, micropimes i associacions.

“Convé destacar la gran demanda de sol·licituds en les ajudes dirigides al sector del taxi, on pràcticament el 100% dels taxistes que optaven a ella, han sol·licitat l’ajuda directa”, ha incidit Pilar Bernabé, qui ha indicat que en el cas de les ajudes del Pla Resistir dirigides al sector del taxi “s’han aprovat set pagaments per un import de 4.570.800 euros, que han beneficiat a 2.230 persones autònomes”.

D’altra banda, la regidora Bernabé ha anunciat que s’ha aprovat una pròrroga del termini període de sol·licitud de la cinquena convocatòria d’ajudes del Pla Resistir, dirigida al sector de la cerimònies i celebracions, que amb 2 pagaments per un import d’1.222.400 euros han beneficiat a 553 persones autònomes i pimes,

A estes línies de subvencions se suma la primera convocatòria de les ajudes municipals vinculades al Pla Resistir, amb la qual el consistori ha realitzat 8 pagaments per un import total de 12.989.400 euros i aconseguint 5.399 persones beneficiàries.