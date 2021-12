València instal·la 18 noves fonts per fomentar el consum d’aigua de l’aixeta

Connect on Linked in

Elisa Valía ha destacat que “el foment del consum de l’aigua de l’aixeta és una de les línies essencials de treball de l’Ajuntament”

L’Ajuntament, a través de la Regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, instal·larà durant els pròxims mesos 18 noves fonts PUSDAR d’aigua filtrada i refrigerada en els barris de la ciutat per emplenar botelles d’ús personal. Amb este projecte, que compta amb un pressupost de 225.000 euros, el consistori pretén fomentar entre la ciutadania el consum d’aigua de l’aixeta per contribuir així a reduir el consum de plàstics d’un sol ús.

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha ressaltat que la instal·lació d’estes noves 18 fonts refrigerades “forma part del paquet de projectes proposats i aprovats per la ciutadania en l’edició 2020-21 dels pressupostos participatius DecidimVLC i s’unixen a les quatre fonts ja en servici a la ciutat i que han tingut un gran acolliment per part de veïns i veïnes, en la plaça de l’Ajuntament, el passeig de la Malva-rosa, la Ciutat de les Arts i les Ciències i els Jardins de Vivers”.

En concret, les 18 noves fonts aprovades en el DecidimVLC 2020-2021 que s’instal·laran es distribuïxen de la següent manera: cinc en el districte de Quatre Carreres, tres en Campanar, tres en Patraix, tres en Benicalap, tres en l’Eixample i una en Benimàmet.

Valía ha manifestat que l’Ajuntament, “amb esta acció proposada i secundada per la ciutadania, amplia la xarxa de fonts d’última generació existents a la ciutat, dissenyades per emplenar botelles reutilitzables i que complixen amb totes les recomanacions sanitàries ja que els usuaris i usuàries de les fonts no tenen contacte amb el canó de l’aigua perquè s’activa per sensor en acostar la botella”.

La regidora ha alertat que a València “més del 60 % de les veïnes i veïns consumixen aigua embotellada habitualment, una xifra altíssima que té un impacte mediambiental inassumible per al planeta, tant per la utilització de plàstics d’un sol ús innecessaris com per la petjada de carboni generada per la seua producció i distribució”. Així, ha apuntat que el foment del consum d’aigua de l’aixeta “és una línia de treball essencial de l’Ajuntament, alhora que es continua treballant en la millora contínua del subministrament”.

Valía ha explicat que “l’aigua de l’aixeta és l’aigua amb més garanties que pot beure una persona, ja que està molt controlada amb anàlisis diàries tant en el seu tractament com en la distribució. És segura, bona per al planeta i també per a l’economia de les famílies, ja que una família de quatre membres que beu aigua de l’aixeta s’estalvia més de 500 euros a l’any davant d’una que consumix aigua embotellada”.