València instal·la una placa en l’antiga presó de dones en memòria de les lluitadores contra la dictadura, «represaliades per lleis discriminatòries»

L’alcalde de València, Joan Ribó, insta a la societat a «no oblidar la història per a no tornar a cometre els mateixos errors del passat, ni en el present ni en el futur»

«No oblidem les republicanes represaliades, les lluitadores contra la dictadura i totes les dones empresonades per lleis discriminatòries». Així resa la placa que des de hui llueix en la façana de l’antiga Presó provincial de dones, que ha instal·lat l’Ajuntament de València a instàncies d’un grup de dones ex preses de l’antiga presó. L’alcalde de València, Joan Ribó, ha instat a la societat a «no oblidar la història per a no repetir els errors del passat, ni en el present, ni en el futur».

«Vull agrair el treball que durant molt de temps han dut a terme el grup d’ex preses de l’antiga presó de dones de València per a dur endavant esta iniciativa de reconeixement i homenatge a les dones víctimes de la repressió franquista, que van estar recloses en esta presó. Un treball per una causa justa i molt necessària», ha afirmat l’alcalde, que ha participat en l’acte junt amb la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra; la consellera de Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, la regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud; i la representant de les dones promotores d’esta iniciativa, Judith García.

L’antiga presó de dones de València, un edifici construït l’any 1925, alberga actualment el Col·legi Públic 9 d’Octubre. Però anys arrere, durant la dictadura franquista, va ser presó «per a centenars de preses polítiques republicanes, algunes amb els seus fills, però també algunes dones víctimes de les lleis repressives i discriminatòries, com la que castigava l’adulteri, l’abandó de la llar i la prostitució», ha recordat l’alcalde. «Per això, amb l’obertura al públic d’esta placa col·locada en la façana de l’antiga presó, recordem a les dones empresonades durant el franquisme per oposar-se a la dictadura, i també a les que van ser tancades en aplicació d’unes lleis penals clarament discriminatòries i masclistes», ha afegit.

EMPRESONADES PER DEFENDRE LA DEMOCRÀCIA

Ribó ha explicat que esta iniciativa se suma a la que ja es va dur a terme anys arrere en el complex administratiu Nou d’octubre, en l’antiga Presó Model d’homes de València. «I és que, el que no es mostra no existeix», ha afirmat l’alcalde de València, qui ha expressat la seua incredulitat pel fet que fins ara no hi haguera encara cap referència «al passat de l’edifici i a les dones que van ser ací empresonades per defensar les seues idees i reivindicar la democràcia».

L’acte de hui «posa fi a esta anomalia», ha afirmat Joan Ribó, «i ens serveix per a recordar públicament l’ús que va tindre esta presó, de manera que puguem superar totes les injustícies que ací es van cometre i, sobretot, per a tindre present la història com a element fonamental, per a no tornar a viure mai més episodis com la dictadura que va tindre lloc a este país».

L’acte ha comptat amb les intervencions de la vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra; la regidora d’Igualtat i Polítiques de Gènere i LGTBI, Lucía Beamud; i la representant de les dones promotores de la iniciativa, Judith García. A més, han assistit la consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo; el col·lectiu de dones promotores, l’equip directiu del CEIP 9 d’Octubre, els vicealcaldes de València, Sandra Gómez i Sergi Campillo, i nombrosos membres de la Corporació.