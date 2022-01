València instal·larà un dispositiu pilot que genera energia elèctrica a partir de les ones de la mar

Connect on Linked in

El generador, finançat al 50% per la Unió Europea, s’ubicarà al conegut com a martell de la Marina

València disposarà d’un generador d’energia elèctrica a partir de les ones de la mar. Es tracta d’un projecte investigador innovador cofinançat al 50% per l’Ajuntament i la Unió Europea que s’ubicarà al conegut com a martell de la Marina, en la zona nord del port de València, on la força de les ones resulta més favorable. El projecte WEC (Wave Energy Converter) generarà uns 130.000 quilovats a l’any, que equivaldrà a reduir en 16 tones la producció anual de CO2 de la ciutat. El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Alejandro Ramon, ha explicat que “ja hem fet una aposta molt rotunda per l’energia fotovoltaica però també volem explorar altres formes de generació d’energies alternatives i verdes, com pot ser l’energia undimotriu”.

El regidor ha explicat que “les obres començaran durant este 2022. Esperem que després de l’estiu puguen començar i que, en 2023, les ones d’esta ciutat es puguen aprofitar no només per a fer surf i gaudir sinó també per generar energia elèctrica”

Ramon ha afirmat que “València és una ciutat costanera i esperem que, en un termini mitjà o llarg, eixa energia que es perd i que no es gasta, que és l’energia de les ones de la mar, es puga aprofitar per tal que la ciutat tinga una nova font d’energia renovable”. L’edil destaca que “l’Ajuntament de València i, en concret, esta Regidoria, té un compromís molt clar amb la descarbonització, ja estem apostant per les energies renovables com l’energia fotovoltaica, però també volem explorar altres formes de generació d’energies alternatives i verdes”.

Alejandro Ramon creu que “el més positiu de l’energia undimotriu és que resulta constant. Les ones tenen diferents intensitats en estiu i en hivern però este dispositiu permet una generació contínua d’electricitat”.

El sistema de funcionament és senzill i consisteix en la instal·lació en la mar d’un dispositiu, semblant a un flotador, que està connectat a un braç hidràulic. La generació d’energia es produeix pel moviment constant i repetitiu d’elevació i immersió del flotador. El cost del dispositiu és de 495.000 euros.

L’Ajuntament de València licitarà en les pròximes setmanes este projecte i està previst que estiga en funcionament en 2023. El lloc elegit per a la ubicació és el conegut com a martell de la Marina, en el sector septentrional del port de València. Es tracta d’un projecte d’investigació i innovador, que ja està també en funcionament en països com Portugal, el Regne Unit o la Xina.

El projecte és fruit d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el port de València, que ha donat el seu vistiplau a la instal·lació de l’aparell en les aigües portuàries. El responsable de l’àrea de transició ecològica del port de València, Federico Torres, ha felicitat a l’Ajuntament per esta iniciativa que “encaixa perfectament en el projecte de descarbonització també de l’Autoritat Portuària de València”. Torres ha assegurat que es tracta “d’una iniciativa interessant i molt ambiciosa i, per això, el port ofereix tot el seu suport a l’Ajuntament”.

