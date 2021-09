València integrarà el Port i l’Aeroport en la seua plataforma smart city

Connect on Linked in

Fuset ha explicat que “la integració redundarà en la gestió de la mobilitat, la seguretat, la sostenibilitat, el turisme o la hiperconnectivitat per a consolidar València com a ciutat intel·ligent i sostenible”

El regidor d’Agenda Digital de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha anunciat que després de l’aprovació per part de la Junta de Govern Local de sengles convenis amb Aeroports Espanyols i Navegació Aèria (AENA) i amb Ports de l’Estat, València treballarà per a integrar el Port i l’Aeroport en la seua estratègia global de ciutat intel·ligent.

El marc d’esta nova col·laboració en matèria smart city s’engloba dins del projecte Connecta VLCi, liderat per l’Oficina Ciutat Intel·ligent de València. Este projecte -que ascendix a sis milions d’euros i està cofinançat amb fons FEDER- contempla la instal·lació de sensors mediambientals i altres solucions tecnològiques en 194 edificis esportius, museus i monuments, mercats i escoles municipals. Tot això permetrà, entre altres beneficis, controlar contaminació atmosfèrica i lumínica, així com aspectes ambientals com la temperatura i la humitat, i els consums d’energia i aigua, amb l’estalvi econòmic addicional que comportarà.

Fuset ha explicat que “a més d’aconseguir prop de 200 nous edificis intel·ligents este projecte ens porta també a avançar en una Smart City València més global, intercanviant informació amb agents tan rellevants com el Port i l’Aeroport per a una gestió més eficient de la ciutat”. En eixe sentit, la participació en el projecte coordinat per Red.es comporta l’establiment de convenis amb una sèrie d’ens supramunicipals amb l’objectiu d’establir el canal i protocol d’intercanvi d’informació entre les diferents plataformes o sistemes d’informació d’estos organismes i la Plataforma Smart City de l’Ajuntament de València.

El regidor d’Agenda Digital ha explicat que en el cas dels convenis de connexió amb el Port i l’Aeroport “la integració redundarà en elements com la gestió de la mobilitat, la seguretat, la sostenibilitat, el turisme o la hiperconnectivitat per a consolidar València com una ciutat intel·ligent i sostenible des d’una visió global”.

Esta integració està subjecta al desenvolupament tecnològic per part dels diferents ens de les seues pròpies plataformes urbanes amb les quals la plataforma VLCi intercanviarà la seua informació i establirà una sèrie d’elements orientatius que podran estar subjectes a variacions segons la disponibilitat de la informació.

En el cas del Port de València hi ha previst que puga facilitar a la ciutat informació relativa a entrades i eixides de vehicles; arribades i eixides de vaixells; càrrega i descàrrega de mercaderies; vehicles i passatgers que embarquen i desembarquen; consum d’aigua i energia, així com la petjada de carboni generada per la infraestructura marítima.

Per part seua, la ciutat facilitaria al Port informació relativa a incidències de seguretat a la ciutat; esdeveniments municipals com a concerts, festivals, etc.; concentracions i manifestacions; temps d’espera en estacions intermodals; flux de vehicles privats en artèries d’accés al port, incloses les bicicletes; horari, freqüències, itineraris i operacions planificades per operador de transport públic (metre, autobús, tren…); localització i disponibilitat de cotxes, motos, bicicletes i patinets de lloguer; localització i disponibilitat d’aparcament públics; incidències de trànsit en general; punts d’informació de la ciutat i horaris d’esdeveniments, i oferta turística, així com dades de la qualitat de l’aire, entre altres.

De manera similar, el conveni subscrit amb AENA també permetrà l’intercanvi d’informació entre ciutat i Aeroport. Per part d’este últim es facilitaria a la ciutat informació relativa al nombre de desfibril·ladors i la seua situació; xifra de punts de recàrrega de cotxes elèctrics i la seua ubicació; nombre de places d’aparcament disponibles i de reserves; les places per a persones amb mobilitat reduïda; horari d’obertura i tancament del propi aeroport i de restaurants, botigues, lloguer de vehicles, etc.; grau d’ocupació de l’aeroport, així com les dades sobre operacions, entre altres. Per part seua, l’Ajuntament de València facilitaria a l’Aeroport informació similar a l’anteriorment descrita per al Port.

Fuset ha explicat que estos convenis se sumen a uns altres recentment aprovats com el subscrit amb la Diputació de València, que a més permetrà “donar una espenta smart city als pobles que formen part del terme municipal de València”. Així mateix, ha avançat que també en el marc de Connecta VLCi les pròximes entitats amb les quals se signaran els convenis, en què el personal tècnic de tots dos organismes ja està treballant, són Administració d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF) i Aigües de València.