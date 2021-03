València ja ha pagat 9,9 milions d’euros de les ajudes del pla resistir, i destina noves per als professionals relacionats amb les tradicions

Connect on Linked in

La regidora Pilar Bernabé ha anunciat que l’Ajuntament preveu noves prestacions per a ajudar a tots els sectors, “fins a esgotar el crèdit”

La Junta de Govern Local aprovarà demà una nova convocatòria d’ajudes Parèntesis del Pla Resistir amb la finalitat d’assistir econòmicament a autònoms i xicotetes empreses (de fins a 10 empleats) de sectors relacionats amb les festes i les tradicions. Concretament, l’Ajuntament, que fins al moment ja ha abonat 9,9 milions de la primera convocatòria d’aquestes prestacions, destinarà uns 2,3 milions d’euros per a pal·liar l’impacte econòmic que, a causa del coronavirus, han patit artistes fallers, indumentaristes, orfebres i pirotècnics, entre altres professionals i artesans vinculats a les arrels valencianes.

La regidora de Desenvolupament Econòmic i Ocupació, Pilar Bernabé, ha informat hui d’aquesta nova convocatòria que, per exemple, inclou també a les floristeries que no han pogut acollir-se a les ajudes per als sectors comercials; i ha assegurat que “successivament s’aniran anunciant noves prestacions per a la indústria cultural o per a taxistes, i altres sectors acordats en el panell de seguiment socioeconòmic de l’Ajuntament, fins a esgotar el crèdit”.

Pilar Bernabé ha recordat que ahir va concloure el termini per a acollir-se a les ajudes directes a autònoms i xicotetes empreses de turisme, hostaleria, oci nocturn i altres sectors castigats per la pandèmia, i ha concretat que, finalment, s’han registrat 5.661 sol·licituds, de les quals 4.105 persones ja han rebut ajuda.

“L’Ajuntament ha efectuat el pagament de 9,9 milions d’euros i entre demà i la setmana vinent abonarem la resta”, ha afirmat, després de reiterar que “l’objectiu municipal és atendre a tots els professionals afectats i activar l’economia local”. En aquesta ocasió -segons ha afegit- la convocatòria també es llança per a propietaris de barques de promoció turística en l’Albufera i en La Marina, revistes i altres mitjans de comunicació vinculats a les festes valencianes i artesans d’estendards, bandes, insígnies i trofeus.

Respecte als requisits per a acollir-se a aquestes ajudes, la regidora ha explicat que estan dirigides a les persones autònomes o microempreses amb un màxim de 10 persones treballadores. “Està previst que aquestes ajudes arriben al voltant de 500 persones autònomes de la ciutat de València i les prestacions seran de 2.000 euros com a base, una quantia que s’augmentarà en 200 euros per empleat, fins a un màxim de deu treballadors i treballadores, tal com els hem anat explicant als sectors afectats”.

“Com en l’anterior convocatòria, es tramitaran de manera urgent”, ha afirmat, després d’aclarir que en aquesta ocasió canvia la manera de justificar, ja que en lloc de factures es demana que l’empresa mantinga l’activitat durant quatre mesos des del dia que demana l’ajuda.

L’OFICINA REACTIVA ASSESSORA A MÉS DE 3.000 PERSONES

D’altra banda, Pilar Bernabé ha recordat l’activitat desenvolupada per l’Oficina Reactiva de València Activa per a ajudar a totes les persones que necessiten assessorament per a saber si compleixen amb els requisits i com han de tramitar l’ajuda. “Durant aquestes setmanes aquesta oficina ha atés a més de 3000 persones i continuarem prestant aquesta ajuda”, ha confirmat.

Finalment, la regidora ha ressaltat que “amb aquestes ajudes l’Ajuntament segueix una ruta marcada que implica un gran esforç pressupostari, que s’intensifica amb ajudes a compte del pressupost municipal amb la finalitat de pal·liar la situació econòmica generada per la covid-19”.