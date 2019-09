València, la ciutat amb major risc de contraure Dengue

Print This Post

El Dengue o la Febra del Nilo, amenacen els valencians

Segons tots els estudis la Comunitat Valenciana, seria la comunitat amb major risc de contraure Dengue per la picadura de mosquits tigre infectat

Factors com ara la temperatura, humitat, pluja, vent, població fan de València, la terra perfecta per a l’arribada de mosquits infectats transmissors del Dengue, la Chikungunia, la zica o la febra del Nilo entre altresDavant el repunt els últims dies del mosquit

Poblacions com ara Alzira, ha forçat 4 nous tractaments antimosquits com també es va fer a principi d’Estiu a més demana a la població que siga cautelosa i evite per exemple les acumulacions d’aigua