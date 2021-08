VALÈNCIA – L’Ajuntament ajuda durant l’onada de calor a les persones sense llar

Print This Post

L’Ajuntament de València ha habilitat des d’aquest dijous un alberg per a atendre persones en situació de sense llar durant l’onada de calor prevista per a aquests dies.

Aquest alberg es troba en un local municipal al carrer Santa Cruz de Tenerife, està obert des d’aquest dijous fins al dilluns 16 entre les 11 i les 18 hores

El dispositiu compta amb l’assistència de Creu Roja gràcies a un conveni per a fer front a emergències socials, a mes el dispositiu també fara tasques de carrer per tal de donar ajuda a les persones mes vulnerables que no es desplacen a l’alberg

D’altra banda l’Ajuntament de València recorda a les persones majors seguir les recomanacions sanitàries per fer front a l’onada de calor

Beure abundant aigua, evitar eixir en les hores centrals del dia i mantindre la casa fresca són alguns dels consells per evitar episodis de colps de calor o insolacions, entre altres conseqüències

Davant l’aparició de símptomes que puguen ser provocats per les altes temperatures, com la sequedat, pell enrogida, pols accelerat, mal de cap, mareig o confusió, per exemple, s’ha de sol·licitar assistència mèdica