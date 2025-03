València licita la il·luminació del nou camp de futbol municipal de la Torre-Faitanar projectat després de les inundacions de la dana

L’Ajuntament, a través de la Fundació Esportiva Municipal, destina 180.000 euros a l’execució de les obres d’instal·lació de les torres d’enllumenat i del sistema de control d’il·luminació

El Villarreal C.F., a través de la Fundació Trinidad Alfonso, ha finançat la instal·lació de la gespa artificial amb una donació de 174.334,86 euros

L’Ajuntament de València ha tret a licitació pública l’execució de les obres necessàries per a dotar d’il·luminació esportiva el nou camp de futbol municipal de la Torre-Faitanar, projectat després de les inundacions generades per la dana del 29 d’octubre, que van destruir les instal·lacions del Discóbolo-La Torre AC (Atlétic Club) en la pedania de Pobles del Sud. Esta actuació municipal ha sigut impulsada per la regidora delegada d’Esports, Rocío Gil, i compta amb un pressupost màxim de 180.190,93 euros. El projecte bàsic i d’execució compta amb el vistiplau de la Fundació Esportiva Municipal (FDM).

Les obres, que s’executaran en un termini màxim de 63 dies, consistixen a grans trets en l’estudi lumínic, la instal·lació de sis torres d’enllumenat de 16 metres d’altura, els projectors necessaris per a la il·luminació del camp, la instal·lació elèctrica en baixa tensió, així com l’execució de rases i obres de construcció necessàries.

L’empresa adjudicatària haurà d’instal·lar un sistema de control i gestió sostenible de l’enllumenat que contemple diverses escenes en funció del grau d’ocupació de les instal·lacions esportives. Tal com arrepleguen els plecs tècnics del contracte, “l’ús normal diari serà amb les escenes que mantinguen la lluminositat mitjana en 100 lux, de tal forma que la il·luminació residual pertorbadora en façanes en horaris nocturns més enllà de les deu de la nit no sobrepasse els 10 lux induïts per la il·luminació esportiva”. De la mateixa manera, la il·luminació del nou camp de la Torre-Faitanar variarà quan s’utilitze només la mitat del terreny per al desenrotllament de partits de futbol 7.

El projecte bàsic i d’execució arreplega els avantatges de l’ús de projectors tipus LED mitjançant un sistema de control basat en la regulació del flux lumínic. Entre estos beneficis destaquen la millora de l’eficiència lumínica, molt superior al dels llums convencionals; la configuració de diverses escenes d’encesa; l’encesa instantània i la regulació contínua de totes les lluminàries, la qual cosa aconseguix una vida mitjana uniforme dels equips; així com la uniformitat de l’enllumenat constant i la disminució de la presència d’ombres.

Les empreses interessades a participar en la licitació pública d’este contracte poden presentar les seues propostes, de manera electrònica, en el perfil de l’Ajuntament de València en la Plataforma de Contractació del Sector Públic fins a les 23.59 hores del dia 20 de març de 2025.

L’alcaldessa de València, María José Catalá, en la recent visita al nou camp de futbol de la Torre-Faitanar, va destacar la inversió de “més de dos milions d’euros en el que serà un camp de futbol totalment nou i amb instal·lacions renovades”. Cal recordar que el Villarreal C.F., a través de la Fundació Trinidad Alfonso, ha finançat el cost de la instal·lació de la gespa artificial a través d’una donació de 174.334,86 euros.

Este serà el primer camp de futbol recuperat gràcies a l’impuls del programa ‘Alcem-se Esport’, el pla d’ajudes a clubs esportius afectats per la dana impulsat gràcies al mecenatge esportiu de Juan Roig i al qual es va sumar el Villarreal C.F. per a accelerar la recuperació i reconstrucció de camps de futbol en les localitats valencianes colpejades per la dana.

L’Ajuntament, a través de la Fundació Esportiva Municipal i del Servici d’Esports, ha assumit la instal·lació del reg, del nou tancat exterior, escomeses d’aigua de baixa pressió per a reg i d’aigua potable per als vestuaris, i la instal·lació de casetes modulars de lloguer per a albergar els vestuaris, amb un import total de 133.547,59 euros. Per a les obres de construcció del mòdul de vestuaris hi ha prevista una partida pressupostària d’1.373.947 euros.