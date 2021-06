Connect on Linked in

València llança la campanya de reciclatge “El metal nunca muere”

La iniciativa, en el marc del programa europeu “Cada lata cuenta”, promou la sostenibilitat a les sales d’assaig de la ciutat

L’Ajuntament de València col·labora en la campanya “El metal nunca muere”, una iniciativa en el marc del programa europeu de sensibilització mediambiental “Cada Lata Cuenta”, i que va dirigida a promoure la sostenibilitat a les sales de música i assaig de la ciutat de València. El vicealcalde i regidor delegat d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha presentat este matí la campanya, que serà present en més de 30 sales valencianes, amb l’objectiu de conscienciar sobre la importància de reciclar les llandes de begudes.

Per a això, s’ha triat un lema de doble significat, que fa referència a l’analogia entre la cultura heavy metal, amb la seua famosa frase “els rockers mai moren”, i el reciclatge dels envasos que, com el heavy, té un cicle de vida infinit. “Tots dos traspassen barreres i es reconverteixen contínuament per a continuar més vius que mai”, han explicat els organitzadors. Tal com ha explicat Sergi Campillo, “les campanyes d’educació ambiental són fonamentals per a aconseguir l’objectiu de minimitzar la producció de residus i que la gent siga conscient que els residus que es produeixen s’han de reciclar i separar correctament”. El vicealcalde ha presentat la iniciativa, acompanyat per Iris Mullor, representant a Espanya del programa europeu “Cada Lata Cuenta”.

La campanya es refereix específicament a les llandes d’alumini, i al seu consum a les sales d’assaig de la ciutat. Les sales participants, més de 30 a la ciutat, disposaran de materials que afavorisquen el reciclatge dels envasos. A més, els locals participants rebran també material educatiu en el qual es recorda la importància del reciclatge. València se suma així a una iniciativa en la qual prenen part altres ciutats espanyoles, i que inclou més de 70 sales de música.

Tal com ha assenyalat el vicealcalde de València, “és molt important que quan la gent que acudisca a les sales faça ús i consumisca llandes d’alumini, la deixe després en el contenidor corresponent, que és el groc”. Campillo ha subratllat la importància de les campanyes dirigides a sectors particulars, com en este cas el de les sales de concerts, i ha explicat que “encara tenim un recorregut molt important que fer per a conscienciar les persones de com d’important és reciclar correctament: s’estiga on s’estiga, a casa, en un concert o a la meitat de la natura, cal separar i portar els residus al contenidor corresponent”. “Tenim un repte –ha continuat- que és minimitzar la producció de residus que produeix cada persona; però, alhora, és imprescindible que tots eixos residus siguen separats”. El vicealcalde ha recordat que l’Ajuntament està treballant en estos moments en l’elaboració del Pla d’educació ambiental en residus, que es començarà a aplicar a finals d’any. Es tracta d’un pla l’elaboració del qual es realitza de manera participada, a través de la recentment constituïda Comissió de residus, que funciona com una comissió específica dedicada a este assumpte, dins del Consell Municipal de Medi Ambient, òrgan de participació ciutadana.

Iris Mullor, representant de “Cada Lata Cuenta” a Espanya, ha explicat que “el metall, tant a nivell musical com material, mai mor. I este és un missatge que ens ajuda a recordar que les llandes de metall es reciclen infinitament, un gest senzill que impulsa una cultura sostenible per a cuidar el planeta. I ho farem de la mà d’un aliat com l’Ajuntament de València, que mostra el seu compromís amb el medi ambient, donant suport a esta iniciativa”.

“Cada Lata Cuenta” és un programa europeu que promou el reciclatge de llandes de begudes en esdeveniments i espais públics. El programa, amb presència en 14 països d’Europa, va nàixer al Regne Unit en 2009 i va arribar a Espanya en 2015, amb l’objectiu d’implicar tots els ciutadans per a aconseguir una taxa del 100% de reciclatge d’estes llandes que, en estar compostes de metall, poden reciclar-se infinitament sense perdre qualitat.