València llança “La nostra mar comença ací” per a conscienciar sobre el bon ús de la xarxa de sanejament

Connect on Linked in

Valía recorda que la xarxa juga un paper crucial en episodis de pluges torrencials i ha d’estar a ple rendiment per a evitar danys materials i mediambientals

L’Ajuntament de València, a través de la regidoria del Cicle Integral de l’Aigua, i Acciona, empresa gestora de la xarxa de sanejament de la ciutat, inicien hui la campanya “La nostra mar comença ací” per a conscienciar a la ciutadania sobre el bon ús de la xarxa de sanejament i alertar que els xicotets gestos del dia a dia contribueixen a cuidar de la salut i la qualitat dels nostres ecosistemes.

En la presentació de la campanya, que s’emmarca en el Dia Mundial del Medi Ambient que se celebra demà, la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha ressaltat que “és imprescindible que la ciutadania s’implique i siga conscient de l’alt impacte dels xicotets gestos en l’espai públic per a mantindre cuidada la xarxa de sanejament”.

En este sentit, Valía ha explicat que “en una forma molt gràfica, volem alertar que davall de cada embornal dels nostres carrers i places es troba directament la mar Mediterrània, a través de l’extensa xarxa de clavegueram, i que qualsevol mal ús reverteix en el nostre medi ambient. Cada màscara, paper, burilla o altres residus que es tiren a la via pública acaba en la nostra xarxa de sanejament, produint i generant un perjudici mediambiental altíssim, que ens obliga l’Ajuntament a destinar recursos addicionals per al seu manteniment i conservació”.

La regidora ha recordat que la xarxa de sanejament “juga un paper crucial per a la gestió dels efectes dels episodis de pluges torrencials o gotes fredes que s’han acrescut pel canvi climàtic, evitant danys materials i mediambientals. En eixos moments clau la xarxa de clavegueram ha de respondre amb tota la seua capacitat i no pot veure’s condicionada per elements que l’obstruïsquen”.

Valía ha ressaltat que “estratègicament des de la Regidoria estem impulsant polítiques que alleugen la pressió que pateix la xarxa de clavegueram de la ciutat en moments de pluges, des d’una visió de renaturalitzar l’espai públic que ens ajude a infiltrar l’aigua en el terreny i gestionar-la en origen mitjançant sistemes urbans de drenatge sostenible. I també amb la construcció d’altres 7 grans depòsits de tempestes que emmagatzemen l’aigua i ens permeta la seua depuració i posterior reutilització”.

Per a Valía, “cuidar la xarxa de sanejament no és només és una qüestió mediambiental sinó també econòmica, ja que un bon ús permetria que els recursos que ara es destinen a esta neteja extra dels col·lectors pogueren destinar-se a inversions molt més productives per a la ciutat, que sí que suposaren una millora en la dia a dia de les veïnes i veïns de València”.

Per part seua, el responsable d’Acciona a València, Carlos Espinosa, ha explicat que “encara que la xarxa de sanejament siga una gran desconeguda per a la ciutadania per estar enterrada baix sòl i no ser visible, és un servici essencial per al normal desenvolupament de la ciutat i la qualitat de vida de les persones”.

Espinosa ha recordat que “fa tan sols tres anys l’Ajuntament de València va haver de destinar més de 10 milions d’euros per a retirar més de 6.000 tones de residus de la xarxa de clavegueram de la ciutat, sobretot per l’acumulació de productes no adequats per a ser tirats a la xarxa de clavegueram, com les tovalloletes higièniques”.

Per al responsable d’Acciona a València, “la ciutat fa un enorme esforç pressupostari per al manteniment i conservació de la xarxa de clavegueram, que només l’any passat van ascendir a quasi 5 milions d’euros, a més de les inversions en la pròpia xarxa consistents en la millora de les prestacions i augment de les seues capacitats”. Per això, ha apuntat que “és vital fer partícip a tota la ciutadania en el bon ús i la cura dels servicis públics, com el del sanejament, amb la vista posada en la protecció mediambiental”.

Acciona gestiona des de 1996 el servici d’explotació neteja i conservació del Sistema Municipal de Sanejament de la Ciutat de València i garanteix el funcionament de la xarxa de sanejament i de totes les instal·lacions associades, com són les estacions de bombament d’aigües residuals i pluvials, les estacions depuradores d’aigües residuals, els bombaments de passos inferiors, les comportes de derivació, entre altres.