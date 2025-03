València manté per a hui dimarts i demà dimecres la suspensió de classes i la resta de mesures davant la previsió meteorològica

El Centre de Coordinació Operativa Municipal de València (Cecopal) s’ha reunit este dimarts i ratifica les decisions adoptades este dilluns

L’Ajuntament de València prorrogarà les mesures de prevenció el dijous si es manté el Nivell 0 decretat per la Generalitat

Benestar Social allotja a 31 persones sense recursos en el CAES del carrer de Santa Cruz de Tenerife i en el pavelló esportiu de Benimaclet

Després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Municipal de València (Cecopal), l’Ajuntament ha decidit mantindre este dimarts, 4 de març, a la ciutat de València i totes les pedanies, les mesures de prevenció adoptades en virtut del Nivell 0 decretat per la Generalitat, davant la previsió de pluges generalitzades en tota la província de València, amb valors acumulats en 12 hores que podrien aconseguir els 100 litres per metre quadrat.

Per això, al llarg de tota la jornada d’este dimarts i de demà dimecres, 5 de març, l’Ajuntament de València manté les mesures adoptades, que es prorrogaran el dijous 6 de març en el cas que es mantinga la situació d’Emergència 0:

Suspensió de les activitats lectives i educatives , les desenrotllades a l’aire lliure i de caràcter social, centres de dia, ocupacionals i de joventut.

, les desenrotllades a l’aire lliure i de caràcter social, centres de dia, ocupacionals i de joventut. Suspensió de les activitats extraordinàries de gran afluència de públic amb motiu de les Falles , com la mascletà que es llança habitualment en la plaça de l’Ajuntament.

, com la que es llança habitualment en la plaça de l’Ajuntament. Suspensió de les activitats esportives municipals .

. Tancament dels parcs i jardins així com els cementeris municipals .

. Suspensió dels mercats extraordinaris de la ciutat.

En este sentit, des de l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament i en col·laboració amb la delegació a València de la Creu Roja Espanyola, s’han habilitat el Centre d’Atenció d’Emergències Socials (CAES), del carrer de Santa Cruz de Tenerife, i el pavelló esportiu de Benimaclet com a reforç, per a l’allotjament de persones sense recursos. En les últimes hores han sigut ateses 24 persones (dos dones i 22 hòmens) en el CAUS i altres set hòmens en el poliesportiu municipal de Benimaclet.

Per part dels efectius de la Policia Local de València i del Departament de Bombers i Protecció Civil s’ha intensificat la vigilància en els barrancs pròxims als nuclis habitats dels Pobles del Nord i Pobles del Sud, així com el traçat de l’antic llit del riu que discorre pel terme municipal de València.

Des de l’Ajuntament de València es recomana a la ciutadania no acostar-se ni circular al voltant de barrancs i rambles, a més d’evitar desplaçaments innecessaris en la mesura que siga possible. Quant al personal municipal, tant administratiu com tècnic, la Corporació ha autoritzat el teletreball per als empleats i empleades que residisquen fora de la ciutat i ha ordenat el tancament de les oficines municipals no essencials en les pedanies dels Pobles del Nord i dels Pobles del Sud.