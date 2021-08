València mantindrà les ajudes als sectors vinculats a la festa i bonificarà els artistes que s’instal·len a la Ciutat de l’Artista Faller

Connect on Linked in

La regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i alcaldessa en funcions, Pilar Bernabé, ha anunciat este matí durant una visita a la Ciutat de l’Artista Faller que l’Ajuntament de València mantindrà en 2022 les ajudes directes als artistes fallers i als sectors tradicionals relacionats amb les festes de la ciutat.

El consistori utilitzarà recursos propis per continuar ajudant a un sector econòmic de gran importància per a la ciutat que s’ha vist afectat per la pandèmia del coronavirus. A més, Bernabé ha informat als artistes fallers que el consistori també activarà una sèrie de bonificacions per als artistes que s’instal·len a la Ciutat de l’Artista Faller amb la finalitat de contribuir a revitalitzar este espai artesanal de la ciutat.

“Hem vingut a la Ciutat de l’Artista Faller per informar al col·lectiu d’artistes fallers que l’Ajuntament de València mantindrà l’any que ve les ajudes per als artistes fallers i als sectors tradicionals de la ciutat de València amb recursos propis. Durant este any, gràcies al Pla Resistir, hem pogut ajudar el col·lectiu d’artistes fallers i també els sectors tradicionals lligats a la festa gràcies a eixes ajudes. I el nostre compromís, i així vull traslladar-lo al gremi d’artistes fallers i també a tots els professionals que es dediquen a la indumentària valenciana, l’orfebreria i tots els sectors relacionats directament amb les festes, és que l’Ajuntament l’any que ve continuarà mantenint eixes ajudes per a este sector amb els seus propis recursos”, ha anunciat la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics i alcaldessa en funcions.

Bernabé, igualment, ha subratllat que l’Ajuntament de València també activarà una sèrie de bonificacions i ajudes perquè els artistes fallers s’instal·len a la Ciutat de l’Artista Faller i puguen contribuir a revitalitzar així este espai artesanal situat dins de la ciutat de València. “A més d’eixes ajudes directes que mantindrem, també col·laborarem en la revitalització de la Ciutat de l’Artista Faller. Junt amb les ajudes que rebran els artistes fallers, hi haurà una bonificació extra per a tots aquells artistes fallers que estiguen a la Ciutat de l’Artista Faller i aquells artistes que vulguen vindre a llogar o a comprar. Tots ells tindran bonificacions a l’hora d’establir-se en este polígon industrial artesà. Hem vingut a reivindicar i a comprometre’ns directament amb els artistes fallers i amb el sector tradicional de les indústries relacionades amb les nostres festes i amb la Ciutat de l’Artista Faller”, ha explicat.

L’edil ha detallat que les bonificacions que està estudiant el consistori estaran relacionades, en principi, amb les despeses corrents dels artistes com, per exemple, el pagament de lloguers, el manteniment de les naus o el cost de subministraments.