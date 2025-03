València millora la seguretat viària i pacifica el trànsit en la pedania del Forn d’Alcedo

El Servici de Mobilitat reordena l’estacionament en l’accés al CEIP Forn d’Alcedo i limita la velocitat a 30 km/h al carrer Guadalquivir amb la instal·lació de bandes sonores

El Servici de Mobilitat de l’Ajuntament de València ha executat els treballs de millora de la seguretat viària i reordenació del trànsit rodat en l’accés al CEIP Forn d’Alcedo des del Camí d’Alabau.

L’actuació municipal ha consistit en la senyalització de l’estacionament en cordó, el reforçament de les zones on no està permés estacionar —ampliant la banda groga o pintant marques de zebra— i la senyalització de la parada dels autobusos escolars mitjançant el reforç dels senyals verticals preexistents.

Igualment, s’han instal·lat deu bandes sonores o bandes transversals d’advertiment (BTA) al carrer del Guadalquivir. Cinc d’elles estan instal·lades en cada un dels accessos al nucli urbà, des de l’accés per la V-30 i des del polígon industrial. A més, s’ha descendit i fixat el límit de velocitat a 30 quilòmetres per hora. Les bandes sonores són plataformes rugoses o amb xicotets regruixos que causen vibracions en ser traspassades pels pneumàtics d’un cotxe i que s’utilitzen com a mesura de seguretat per a avisar al conductor d’una situació de perill i de la necessitat de reduir la velocitat.

4o mini