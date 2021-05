València mostra en els mercats municipals la relació entre alimentació i canvi climàtic

Connect on Linked in

L’edició d’enguany porta per nom “Menja bé i salva el clima”

L’Ajuntament de València enceta la quarta edició de les jornades “València canvia pel clima”, que enguany es centra en l’alimentació saludable, pròxima i de temporada com a eina per combatre el canvi climàtic. Per això, la present edició, que porta per títol “Menja bé i salva el clima”, es trasllada als mercats municipals de la ciutat, on hi ha previstes activitats lúdiques infantils i familiars, punts informatius itinerants i espectacles.

L’alcalde, Joan Ribó, el regidor d’Emergència Climàtica, Alejandro Ramon, el de Comerç, Carlos Galiana, i la directora general de Canvi Climàtic de la Generalitat, Celsa Monrós, han estat al mercat d’Algirós en l’inici de les jornades.

Des de l’ajuntament demanen als ciutadans fer una compra responsable als mercats municipals i de productes de l’horta i dels nostres llauradors.

Des de hui i fins al pròxim 8 de juny hi haurà punts informatius de 10 a 13:30 hores de la vesprada en els mercats d’Algirós, Jerusalem, Central, Russafa, Rojas Clemente, Cabanyal, Benicalap i Castella.

Als punts informatius es traslladarà als venedors i venedores i als usuaris la relació entre el clima i hàbits alimentaris, s’informarà sobre la traçabilitat dels productes, s’advertirà sobre els perills mediambientals del malbaratament alimentari i s’aconsellarà sobre aliments saludables i sostenibles. El grup de pallassos “Pentumba’os” presentarà “Consciència verda”, una animació que explicarà 26 maneres distintes de lluitar contra el canvi climàtic.

Dissabte 5 de juny, dia mundial del Medi Ambient, hi haurà diverses activitats a les places dels mercats del Cabanyal, Rojas Clemente i Russafa en horari de 10 a 13:30 hores. Hi haurà un taller per cuinar receptes saludables contra el canvi climàtic, animacions infantils i l’obra de teatre “Operació bikini del desert”, que només es podrà vore a les places dels mercats de Rojas Clemente i Russafa.

A més, diferents entitats veïnals exposaran els seus projectes i iniciatives al voltant de la relació entre l’alimentació i el canvi climàtic.

Diumenge 6 de juny, de 10 a 13:30 hores, l’activitat es trasllada al Jardí Botànic, on s’oferiran activitats familiars sobre la gestió dels horts ecològics.

Estes activitats es complementen amb una campanya de cartelleria als MUPIS i als edificis municipals, com mercats i juntes de districte, a més d’informació als mitjans de comunicació i xarxes socials municipals.