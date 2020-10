València multiplica per 100 la velocitat del wifi públic gratuït integrant-se en la xarxa europea WIFI4EU

L’Ajuntament combatrà la bretxa digital amb més de 100 punts de connexió a internet gratuïta d’alta velocitat als barris i pobles de la ciutat

Ciutadania i visitants de València compten des de hui amb un nou servici públic i gratuït de WiFi gràcies a la progressiva integració de l’actual xarxa municipal en la nova xarxa europea WiFi4EU.

Els primers punts que des de hui mateix ja compten amb esta connexió estan situats en diferents espais emblemàtics de la ciutat de gran concurrència. Així els espais amb atenció presencial de l’Ajuntament de València compten amb 14 punts d’accés a la casa consistorial i altres 12 en les dependències municipals de Tabacalera. Igualment la connectivitat de WiFi4EU també arriba ja al carrer en espais com la plaça de l’Ajuntament on s’han instal·lat “5 nous punts de gran velocitat que cobriran la totalitat de l’espai recentment convertit en zona de vianants”.

València ha sigut beneficiària de l’ajuda de 15.000€ de la Unió Europea per a nous punts de connexió d’esta nova xarxa.

L’objectiu de la iniciativa WiFi4EU promoguda per la Comissió Europea és proporcionar en tota la UE a residents i visitant accés a internet d’alta qualitat a través de punts d’accés Wi-Fi gratuïts situats en espais públics. Els bons finançats per la Comissió Europea a través d’aquesta iniciativa de la qual València és beneficiària es concedeixen per a ajudar els municipis a instal·lar els punts d’accés Wi-Fi en estos centres de la vida pública, utilitzant els serveis d’empreses d’instal·lació de Wi-Fi. Les xarxes Wi-Fi públiques existents podran sumar-se a la iniciativa WiFi4EU sempre que complisquen les condicions i els requisits tècnics que s’indiquen el conveni de subvenció, com, per exemple, que l’accés siga gratuït i sense condicions discriminatòries i que es respecten els requisits de marca. Una estratègia que ha triat València per a poder multiplicar la velocitat d’accés oferida fins al moment i per a començar a planificar futures ampliacions.