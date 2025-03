València Music City consolidarà la música com un eix transversal de desenvolupament urbà, social i econòmic de la ciutat

L’estratègia, impulsada des de València Innovation Capital, preveu la creació d’una finestreta única per a atendre les necessitats de l’ecosistema musical.

L’Ajuntament contempla l’elaboració d’un mapa acústic i el disseny d’una normativa que agilitze la concessió de llicències i facilite l’activitat musical.

L’estratègia València Music City 25-30 serà la guia per consolidar la música com un eix transversal de desenvolupament urbà, social i econòmic de la ciutat. Impulsada des de l’Ajuntament de València, aquesta estratègia té com a objectiu alinear les accions del sector públic i privat per generar oportunitats per al desenvolupament de la indústria musical i la promoció cultural.

La regidora de Turisme i Innovació, Paula Llobet, ha explicat que aquest document, emmarcat en l’Estratègia Urbana València 2030+ desenvolupada a través de València Innovation Capital, “naix d’un procés de consulta liderat per la Universitat de València amb l’objectiu de convertir-se en una guia de transformació de l’ecosistema musical valencià, abordant des de la millora d’infraestructures fins a la professionalització del sector i la projecció internacional de la ciutat”.

Partint d’un diagnòstic i mapatge de l’ecosistema musical valencià, l’estratègia planteja quatre línies estratègiques, i com ha avançat Llobet, “la creació d’una Oficina València Music City, que serà una ferramenta fonamental en el sistema de governança publicoprivat, amb la qual es busca facilitar la coordinació de les activitats musicals a la ciutat i optimitzar el seu impacte cultural, social i econòmic”.

Finestreta única per al sector musical

L’Oficina València Music City actuarà com una finestreta única per a les necessitats de l’ecosistema musical. Entre les seues funcions destacades, hi haurà:

Oferir informació tècnica dels recintes de la ciutat.

dels recintes de la ciutat. Promocionar la programació musical .

. Canalitzar la tramitació i la concessió de llicències per a optimitzar els processos.

Coordinar els sectors públic i privat.

Aquesta oficina també assumirà la direcció operativa del Consell Local de la Música, organisme clau en la promoció de la coordinació i sinergies entre agents culturals, turístics i d’oci de la ciutat.

Una regulació que simplifique la concessió de llicències

Una de les línies de l’estratègia serà l’elaboració d’un mapa acústic i un inventari d’espais aptes per a l’activitat musical. Aquests documents serviran per establir regulacions clares sobre nivells sonors i horaris, així com per dissenyar procediments específics per a la concessió de llicències. La creació d’un protocol de música de banda per a les Falles també serà part d’aquesta regulació.

Impuls de la música en viu

José Luis Moreno, regidor de Cultura, ha explicat que una altra línia de l’estratègia estarà centrada en l’impuls de la música en directe. Per això, el Consell Local de la Música tindrà un paper central en la promoció de la coordinació entre els diferents agents. A més, el programa Música urbana té com a lema “Més música, en més llocs, en més moments”, i tindrà un paper fonamental a l’hora d’estendre l’accés a experiències musicals a tota la ciutat.

El Palau de la Música serà un dels espais destacats per a programacions d’excel·lència, juntament amb altres llocs com l’Auditori de Benicalap, que es preveu inaugurar el 2026, i que contribuirà a l’objectiu de descentralitzar les activitats musicals als diferents barris.

València com a destinació turística musical

Aquesta estratègia també busca que la música siga un motor d’atracció turística, amb un impacte directe en l’economia local. Per a això, l’Ajuntament treballarà conjuntament amb Visit València per integrar el turisme musical en la planificació global de la ciutat, reforçant els llaços amb Turisme GVA i Turisme Diputació.

Professionalització del sector musical

Una de les metes d’aquesta estratègia és la professionalització del sector musical a València. Així, es planteja connectar la indústria musical amb l’ecosistema de startups, promovent la creació d’empreses emergents musicals i tecnològiques a través de SonoLab de València Innovation Capital.

Aquesta estratègia busca posicionar València com a referent musical tant a nivell nacional com internacional, aprofitant el seu potencial cultural per impulsar el creixement social i econòmic de la ciutat.