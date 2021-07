València obri el procés per a renovar el contracte de manteniment de les dutxes i passarel·les de les platges

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Elisa Valía pone en valor el contracte del Cicle Integral de l’Aigua que permet conservar un dels recursos naturals mes importants de la ciutat

El Cicle Integral de l’Aigua ha iniciat el procediment per a adjudicar el contracte de manteniment de les fonts abeurador, dutxes llavapeus i passarel·les de les platges de la ciutat de València per als pròxims cinc anys. El nou contracte, que entrarà en vigor a partir del pròxim 1 de gener de 2022, eixirà a concurs per un pressupost de 1,5 milions d’euros.

La regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, ha posat en valor l’inici del procediment per a l’adjudicació d’un contracte que contribueix a conservar en les millors condicions un dels recursos naturals i turístics més importants de la ciutat i, al mateix temps, a prestar el millor servei a la ciutadania

La Junta de Govern Local ha aprovat convocar el procediment obert per a l’adjudicació del contracte per un import de 1,2 milions més 260.342,85 euros en concepte d’IVA.

El contracte comprén tasques de neteja i desinfecció, revisions de manteniment preventiu, reparació d’avaries amb substitució dels elements avariats de lampisteria i mecànics i la retirada d’elements deteriorats que no admeten reparació, retirada d’elements perillosos o de risc per a les persones així com el magatzematge, col·locació i retirada de les passarel·les de les platges de la ciutat.