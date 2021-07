València obrirà el primer centre d’orientació i informació a famílies en situació de vulnerabilitat al barri del Cabanyal

Print This Post

Esta oficina obrirà al Cabanyal junt amb dos recursos socials més: l’espai d’inserció laboral de joves de Llorenç de la Flor i el centre municipal de servicis socials del carrer de la Reina

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha visitat este matí l’edifici que acollirà “en breu” l’oficina d’atenció a famílies en situació de vulnerabilitat al barri del Cabanyal-Canyamelar, cofinançada pels fons europeus EDUSI. Es tracta del primer centre d’estes característiques a la ciutat, que “està a punt d’obrir les seues portes” per donar suport a les famílies amb menors “en diferents aspectes de la vida quotidiana”, com ara l’educació o la gestió de problemes de convivència, entre altres. Lozano ha qualificat de “molt bona notícia poder obrir un recurs més d’acompanyament social al barri per ajudar i donar oportunitats a les persones que estan en situació de dificultat”.

El servici d’orientació i informació a les famílies en situació de vulnerabilitat del barri del Cabanyal-Canyamelar “és un recurs complementari a les actuacions desenvolupades pels servicis socials municipals per a les famílies del barri”, segons ha explicat Isabel Lozano. “Podran accedir als servicis d’esta oficina les famílies amb menors a càrrec que siguen residents al Cabanyal, Canyamelar i Cap de França de la ciutat de València, i que necessiten una tasca d’orientació, atenció i suport adreçada a xiquets, xiquetes i adolescents”. Les actuacions englobaran l’atenció directa, el desenvolupament de tallers específics i la coordinació comunitària per tal de dotar els menors i els seus progenitors de competències personals, socials i educatives. Les famílies disposaran d’un equip multidisciplinari de psicòlegs, educadors, treballadors socials i integradors socials. Les instal·lacions estan ubicades al carrer del Millars número 21 i romandran obertes de dilluns a divendres en jornada completa de huit hores, matí i vesprada. Este servici està cofinançat pels fons EDUSI (Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat) de la Unió Europea.

L’objectiu general d’este nou recurs “és procurar la regeneració social de l’entorn urbà, mitjançant el suport integral a les famílies a través d’estratègies d’inclusió i prevenció comunitària”, ha assenyalat Lozano. La regidora ha ressaltat que en este barri es posaran en servici altres dos recursos socials més: l’espai d’inserció social i laboral de joves de Llorenç la Flor i el centre municipal de servicis socials del carrer de la Reina. Es tracta, en paraules de l’edil, “de tres potents recursos de servicis socials en el mateix barri, i així es donarà resposta a la dignificació del barri amb l’increment de dotacions públiques i servicis socials tal com reclamen les entitats cíviques i veïnals”.