València optarà a la convocatòria de destinacions turístiques sostenibles finançada pels fons Next Generation

S’aprova el pagament d’1.786.600 euros d’ajudes del Pla Resistir a comerços i autònoms de Ciutat Vella

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres la participació de l’Ajuntament en la convocatòria de destinacions turístiques sostenibles finançada pels fons de recuperació europeus Next Generation. Es tracta de la primera de les convocatòries d’aquests fons a la qual optarà el consistori. El regidor Borja Sanjuán, després de la reunió de l’òrgan col·legiat ha informat que “Espanya rebrà 140.000 milions d’euros per a modernitzar el seu sistema productiu. Per a nosaltres és una oportunitat de dur a terme una transició cap a un turisme sostenible que tinga en compte el medi ambient i el territori”. Esta convocatòria està dotada amb 660 milions d’euros per a totes les ciutats espanyoles, “nosaltres ens hem acollit per a poder continuar treballant en la línia que venim portant, la reducció de la petjada hídrica i la petjada de carboni, per a aconseguir un turisme d’impacte ambiental zero a la ciutat de València”, ha afegit Sanjuán.

La Junta de Govern Local també “ha aprovat el quart i últim pagament de les ajudes del Pla Resistir de Ciutat Vella, que és una de les zones de la ciutat més afectades per la pandèmia, per la falta de turisme i pel descens de la mobilitat dins de la ciutat” ha afirmat el regidor d’Hisenda. En esta ocasió, s’ha autoritzat pagaments per un import d’1.786.600 euros que s’han abonat a 759 beneficiaris, dels 829 que ho havien sol·licitat. També s’ha decidit obrir un termini de 10 dies perquè els 70 sol·licitants de Ciutat Vella que no complixen algun requisit o els falta documentació, puguen completar la documentació o presentar les al·legacions, “per a intentar arribar al 100% dels sol·licitants i que cap comerç o negoci de Ciutat Vella que té dret a cobrar estes ajudes es quede sense elles”

Urbanisme

La Junta de Govern Local ha aprovat favorablement l’avaluació ambiental de diverses modificacions del planejament vigent. Es tracta d’un pas més cap a l’aprovació definitiva de diferents actuacions que permeten la regeneració de diferents barris de la ciutat, dotant-los de nous equipaments i zones verdes, permetent la rehabilitació d’edificis existents, alguns d’ells amb gran valor patrimonial.

La primera d’elles es localitza en la parcel·la de l’Avinguda del Port 269, que gràcies a esta modificació del Pla general d’Ordenació Urbana (PGOU), passarà de sòl terciari a dotacional privat. L´edifici té 1.700 m², va ser construït al voltant de 1930, i està protegit amb nivell 3. Sanjuán ha destacat que “es tracta d’un centre que té a veure amb la creativitat, que donarà servici al barri i generarà llocs de treball”

La segona avaluació ambiental aprovada és la corresponent al Pla Especial d’Infraestructures Sanitàries “Campanar-Ernest Lluch”. Una vegada aprovat, este Pla Especial podrà dur-se a terme tota la remodelació de l’espai ocupat per l’antic complex sanitari La Fe. El regidor ha remarcat que “es tracta d’un projecte de gran envergadura, molt demandat pels veïns i veïnes dels districtes del nord de la ciutat, que recuperen l’ús públic d’este gran espai i assegura les dotacions sanitàries necessàries per a la ciutadania”.

També s’ha aprovat l’avaluació ambiental de l’eix del carrer Sapadors. Esta actuació incidirà positivament en la qualitat ambiental i paisatgística de l’entorn, permetent la rehabilitació i regeneració d’edificis existents, creant nous espais lliures i zones verdes, i plantejant solucions de mobilitat sostenible.

Finalment s’ha aprovat una resolució que millorarà la protecció que s’està duent a terme en el Mòdul de Llotja de fira València, “que és una referència de les teories arquitectòniques de Le Corbusier, i per això l’estem protegint com a part del llegat de l’arquitectura modernista a la ciutat de València”, ha detallat Sanjuán.

Ordenances fiscals

La Junta de Govern Local ha aprovat la modificació de l’Ordenança Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlues) per a reservar l’atenció personal gratuïta dels tècnics municipals a les persones físiques que realitzen l’autoliquidació. Amb esta mesura s’exclou de l’assistència presencial a les gestories, advocats i altres professionals del sector que obtenien un lucre econòmic per una gestió que presten de manera gratuïta els funcionaris municipals. Podran continuar obtenint ajuda de manera telemàtica. El regidor ha subratllat que “prioritzem este recurs per a persones que no tenen la possibilitat de fer ús d’un servici d’assessoria extern”.

També s’ha aprovat la modificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a bonificar les obres que desenvolupen les administracions públiques. “Aquells servicis públics que tenen a veure amb l’àmbit sanitari, social o educatiu tindran una bonificació de 95% del ICIO. D’esta manera les administracions públiques podran fer majors inversions a la ciutat, perquè l’Ajuntament contribueix no cobrant este impost”, ha afirmat el regidor d’Hisenda.