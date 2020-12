València optarà al finançament europeu per a la construcció de carrils bici per més de 6,6 milions

Connect on Linked in

Grezzi ha posat en valor la importància del Pla Director de la Bici per poder optar als fons FEDER, que suposarien un 50 % de la inversió

València optarà a les ajudes dels fons FEDER per a projectes de carrils bici previstos i que no són objecte d’altres subvencions i que suposaran una inversió superior als 6,6 milions d’euros. Així ho ha anunciat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, qui ha explicat que l’Ajuntament de València pot optar a eixes ajudes gràcies a l’aprovació del Pla Director de la Bici. “Demostrem visió i projecció amb tot un seguit de projectes i mesures que redunden en la consolidació d’un model de mobilitat sostenible a València i que ja ens han permés aconseguir ajudes anteriorment”, ha destacat.



En concret, se sol·licita subvenció per a totes les obres de carril bici que hi ha previstes a la ciutat de València i que no són objecte d’altres tipus de subvencions i s’inclou el Pla Director de la Bici, atés que és un requisit indispensable un instrument de planificació que reculla totes eixes obres pendents. El regidor ha explicat que les obres incloses en esta petició de fons no estaven contemplades al PMUS i per això no s’havien pogut sol·licitar ajudes en altres convocatòries.



En este sentit, Grezzi ha destacat la importància del Pla Director de la Bici per a poder rebre el 50 % dels fons FEDER i ha recordat que en anteriors convocatòries ja es varen aconseguir més de 2,2 milions per a la construcció de set carrils bici, la compra d’un autobús elèctric i un altre híbrid i la instal·lació de tres punts de càrrega ràpida de vehicles elèctrics. Ara, les actuacions que es presenten per a obtindre el finançament europeu arriben fins als 6.606.955,14 euros.