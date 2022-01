València organitza un concert que recorrerà la música del cinema de Berlanga

Print This Post

El pianista Pablo García-Berlanga, nebot net del cineasta valencià, oferirà de manera cronològica peces d’onze de les seues pel·lícules

L’Ajuntament de València ha organitzat un concert demà en l’Almodí en el qual el pianista Pablo García-Berlanga realitzarà un recorregut per les bandes sonores d’onze de les pel·lícules del seu besoncle, el cineasta valencià Luis García Berlanga. El recital, organitzat de manera conjunta amb la Generalitat Valenciana, s’emmarca dins de les activitats de l’Any Berlanga que s’estan desenvolupant a la ciutat i que tindran un punt d’inflexió amb la gala dels Goya que se celebrarà a València el pròxim 12 de febrer.

El regidor de Turisme i Internacionalització, Emiliano García, ha destacat l’oportunitat que ofereix aquest concert per a gaudir de la filmografia de Berlanga a través de la seua música: “El concert del pianista Pablo García-Berlanga suposa una de les accions més emotives de totes les que hem organitzat enguany Berlanga a través de la Regidoria de Turisme. Els llaços familiars entre els dos artistes aporten a aquest recital una emoció i sentiment difícilment superables”, ha assegurat.

“És un vertader honor comptar amb la col·laboració d’un pianista del talent i vàlua de Pablo i serà un plaer recórrer alguna de les peces musicals més característiques de les pel·lícules d’aquest enorme cineasta. Convide a tots els valencians i valencianes a gaudir d’aquesta única oportunitat de recordar les obres de Berlanga a través de la seua música”, ha indicat.

L’Almodí, doncs, serà el lloc on es desenvolupe el concert. En este sentit, la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha valorat la col·laboració entre administracions “tan necessària per a assolir la veritable magnitud d’una figura enorme i fonamental del nostre cinema, en este cas mitjançant la música dels seus films” i ha destacat respecte a este recital que les i els assistents “tindran la magnífica experiència d’assistir a un recital de piano que unix l’arquitectura i bellesa de l’Almodí amb la genial música que envolta l’univers berlanguià”, però, a més, “en un format diferent, íntim i de comunió amb el públic com és el de cambra, allunyat del tradicional simfonisme de les pel·lícules”.

El pianista Pablo García-Berlanga, per part seua, ha relatat la importància de la música en les pel·lícules del seu besoncle: “He posat tot el meu afecte i la meua pròpia visió i interpretació d’aquestes bandes sonores des de la meua pròpia adaptació al piano. Treballant en elles, m’he adonat que també la música d’aquestes pel·lícules ens conta l’evolució del cinema de Berlanga, i per tant, la nostra història: des de les dolces melodies d’Aqueixa parella feliç, fins a les més modernes de París Tombuctú, passant per la música de tint més popular de la Vaquilla o aqueixa anecdòtica col·laboració de Piazzolla en La boutique. Tampoc es perd mai l’aspecte mediterrani del món berlanguià: El pasdoble de La vaquilla i la dansa valenciana de la capçalera de Blasco Ibáñez ens recorden a València i les seues bandes de música”.

Pablo García-Berlanga va realitzar els estudis de piano i acompanyament vocal en el Conservatori Superior de Música de València, el Koninklijk Conservatorium Brussel, la Royal Academy of Music de Londres i la Flanders Operastudio. A més, és llicenciat en Història i Ciències de la Música per la Universitat de la Rioja. Ha guanyat el Christian Carpenter Piano Prize, l’II Concurs Internacional de Música de Cambra de Cofrents i el IBLA Grand Prize. Ha participat en el projecte MusaE, del Ministeri de Cultura, i en la integral de sonates de Beethoven organitzada pel Palau de la Música de València en 2020.

El pianista ha oferit recitals en el Carnegie Hall de Nova York, KIOI Concert Hall de Tòquio, Vlaamse Opera o Palau de les Arts de València, i en festivals com Ensems, Festival de Wallonie o Sedbergh Music Festival. Destaquen també les seues aparicions al Regne Unit, Itàlia, Suïssa, Alemanya, Geòrgia i El Salvador, on ha interpretat el Concert en sol de Ravel.

El pianista, igualment, ha desenvolupat un intens treball d’adaptació de peces compostes per autors com Jesús García Leoz, que va compondre la partitura d’Aqueixa parella feliç o Benvingut Mister Marshall; de Miguel Asins Arbó, autor de peces de Plácido, El botxí, Les quatre veritats o La vaquilla; fins i tot de Astor Piazzola, en La boutique; entre altres.

El concert, que se celebrarà demà a les 19.30 hores, ha comptat amb l’organització de les comissionades de l’Any Berlanga a València, Teresa Cebrián, i en la Generalitat, Rosana Pastor.