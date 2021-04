València posa en funcionament el servici d’assistència sanitària, salvament i socorrisme a les platges urbanes per a Setmana Santa

Connect on Linked in

El servici també s’oferirà durant els caps de setmana del mes de maig

Hui, dijous, i fins dilluns de la setmana que ve, dia 5, el servici de Platges de l’Ajuntament de València posa en funcionament el servici d’assistència sanitària, salvament i socorrisme en les platges del Cabanyal i la Malva-rosa, amb una posta sanitària oberta (Cabanyal 3) des de les 11 h. fins les 16 h.

El servici el prestarà Creu Roja amb un pressupost total de 12.373,58 euros amb 9 efectius i tres vehicles (un socorrista aquàtic i un altre de sanitari, un patró d’embarcació, un tècnic d’emergències, un cap de platja, un infermer, un metge, un coordinador de platges i un operador, que comptaran amb l’ambulància de suport vital avançat, una embarcació de tipus C i un vehicle tot terreny).

El dispositiu també estarà en funcionament durant els caps de setmana del pròxim mes de maig en horari d’11 h. a 17 h. i amb la posta sanitària Malva-rosa 1 també oberta, amb un socorrista més en la llista dels recursos humans disponibles.

Pel que fa al Pla de Contingències per a la prevenció de contagis per COVID-19 en les platges de la ciutat de València, amb l’inici de la Setmana Santa i en previsió d’afluència de persones usuàries durant els pròxims dies i els caps de setmana del pròxim mes de maig, s’ha elaborat un pla específic a les platges urbanes on s’oferirà el servici de salvament i socorrisme que tindrà en compte l’evolució de la situació sanitària en la ciutat i les mesures que determinen les autoritats sanitàries.

Així les coses, entre les mesures en vigor hi ha la impossibilitat que hi haja grups de més de quatre persones que no convisquen o la limitació de la llibertat de circulació entre les 22 h. i les 6 h. A més, l’ús de les mascaretes és obligatori per a les persones majors de sis anys –excepte durant el bany- i es permet l’accés a les platges per passejar i fer activitat física i esportiva a l’aire lliure mantenint distanciament físic i higiene.