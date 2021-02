València posa en marxa un nou sistema de fitxatge per al personal municipal basat en la geolocalització

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València, a través de les delegacions d’Organització i Gestió de Persones i d’Agenda Digital i Administració Electrònica, ha posat en marxa un portal web i una app per a possibilitar el fitxatge dels seus empleats i empleades seguint les recomanacions sanitàries que desaconsellen utilitzar els sistemes de control de presència amb contacte (rellotges de lectura biomètrica o empremta dactilar).

Amb la finalitat d’adaptar-se al nou model de prestació de servicis, s’ha posat en marxa un portal web i una app per a possibilitar el registre de la jornada de treball del personal empleat públic que presta els seus servicis tant en la modalitat presencial com en la no presencial. Aquest nou sistema de control horari substitueix els terminals de fitxatge a través de lectura biomètrica i targeta magnètica que estan instal·lats en les diferents dependències municipals i que s’han anat utilitzant fins al dia 13 de març de 2020.

La regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario, ha destacat “la capacitat de l’Ajuntament i l’esforç per adaptar l’organització del personal als nous escenaris que ens imposa la pandèmia” així com “l’eficiència amb què ho fem per garantir una prestació de servicis de qualitat a la ciutadania”. Per la seua part, el regidor d’Administració Electrònica, Pere Fuset, ha ressaltat “l’aposta contínua per una transformació digital de l’Ajuntament de València, que en temps de covid-19 es mostra més efectiva que mai per optimitzar els recursos i l’eficiència al mateix temps que guanyem en seguretat sanitària”. A més, ha afegit que “aquesta nova funcionalitat i unes altres orientades específicament per al personal públic també formaran part de les pròximes actualitzacions de l’AppValència, que avançarà significativament en la personalització de servicis”.

Aquest sistema també substituirà al que utilitzaven certs col·lectius, que registraven la seua assistència al treball des de la intranet municipal, com ara el personal de biblioteques, hemeroteca i biblioteca central del servici d’Acció Cultural o el personal de Programes de Mesures Judicials del servici de Benestar Social i Integració, entre altres.

La pandèmia ocasionada per la covid-19 ha obligat a la implementació de noves mesures organitzatives que garantisquen la seguretat del personal empleat públic com ara la implantació del treball no presencial o el canvi en el sistema de fitxatge. El sistema utilitzat per al control de presència, ja que el personal que registrava la seua assistència al treball mitjançant fitxatges va deixar de realitzar-lo des del dia 14 de març de 2020, establia un sistema de control de presència mitjançant signatura en paper, definit seguint les recomanacions sanitàries que desaconsellen utilitzar els sistemes de control de presència amb contacte.

Com que tant el portal web com l’app utilitzen la tecnologia de la geolocalització s’ha treballat conjuntament amb l’Oficina de Delegació de Protecció de Dades per al compliment de la legislació vigent en aquesta matèria, informant d’aquest extrem a les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa General de Negociació, que s’ha reunit aquest dimecres en convocatòria extraordinària.

La posada en marxa d’aquestes noves aplicacions comportarà un període de prova des de dilluns vinent, dia 15 de febrer, fins al pròxim 28 de febrer. Una vegada el personal municipal es familiaritze amb el portal web i amb l’app, el nou sistema de fitxatge s’instaurarà de manera efectiva el pròxim 1 de març.

FUNCIONAMENT

Quan es presten servicis en la modalitat presencial el portal web serà accessible des de l’ordinador del lloc de treball de cada empleat o empleada. Hauran d’accedir a la portada de la Intranet municipal i en “Opcions públiques” estarà habilitada l’opció “Registre jornada (fitxatges)”.

L’anterior opció també estarà disponible des de la connexió remota (citrix o vpn) en el supòsit de prestació de servicis en la modalitat no presencial. Quan es preste servici en aquesta modalitat, el portal web també serà accessible a través de la següent URL: https://www.valencia.es/apps/fichajes/web.

El registre del fitxatge també es podrà realitzar mitjançant el mòbil, per a això s’haurà d’accedir a l’app “WinPlus Mobile”, disponible en Play Store per als dispositius Android (versions 7, 8, 9 i 10) i en l’App Store (versió iPhone 6 o superior).

L’ús del dispositiu mòbil personal per al registre de la jornada de treball sempre serà de manera voluntària.