València posarà en marxa la “base 5G”, un laboratori pioner a e Espanya sobre tecnologies 5G

Connect on Linked in

Sandra Gómez precisa que el laboratori estarà situat en La Marina de València i serà gestionat per l’Ajuntament i la Universitat Politècnica

València disposarà d’un nou laboratori d’experimentació i demostració sobre tecnologies 5G pioner a Espanya. La “Base 5G” estarà situada a l’entorn de la Marina i serà gestionada per la Universitat Politècnica de València i l’Ajuntament. Així ho ha anunciat este matí la vicealcaldessa de València I regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, durant la presentació dels resultats del conveni València 5G, que fa ara dos anys van subscriure l’Ajuntament, la Universitat Politècnica de València, la Generalitat i la Universitat de València.

Este nou laboratori pretén reforçar més si cap el posicionament de València com a referent nacional i internacional en este camp. “L’objectiu de Base5G és permetre a xicotetes i mitjanes empreses provar o demostrar aplicacions de la tecnologia 5G en diferents sectors, no només en la indústria, i facilitar d’esta manera l’experimentació de noves idees i prototips que puguen traslladar-se posteriorment al teixit empresarial valencià”, ha apuntat Sandra Gómez.

Narcís Cardona, director de l’Institut iTEAM de la Universitat Politècnica de València i promotor de València 5G, ha explicat que a principis de 2019 el conveni tenia una intenció, que era declarar València com a ciutat 5G i poder organitzar l’esdeveniment global de 5G, com així va ser. “El “Global 5G Event” va resultar un èxit en tots els sentits i va projectar, tant cap a l’exterior com cap a dins de la Comunitat Valenciana, la nostra imatge de pol tecnològic en comunicacions 5G. Vam ser llavors pioners en la posada en pràctica de demostracions 5G en viu, d’holografia, robòtica, automoció i realitat immersiva, entre altres. I ho som també ara amb la posada en marxa d’este nou laboratori que se suma a altres importants fites aconseguides en dos anys d’intens treball”.

VLC CAMPUS 5G, PARC 5G, PORT DE VALÈNCIA

Entre altres fites aconseguides des de 2019, destaca el naixement del VLC Campus 5G, en el qual s’estan duent a terme projectes d’investigació i demostracions de casos d’ús d’esta tecnologia, especialment enfocats a la indústria, i que ha sigut possible gràcies a la col·laboració entre la UPV i la Generalitat Valenciana. Coordinat pel grup de comunicacions mòbils del iTEAM UPV, VLC Campus 5G s’ha anat equipant estos dos anys a través de programes d’ajuda competitius tant autonòmics com europeus; i en este moment, dóna suport als projectes PROMETEU-FEDER, set pilots de Red.es i sis projectes H2020, entre d’altres.

A més, en el marc d’este conveni, s’han realitzat ja demostracions de 5G en un gran nombre d’empreses de l’àrea metropolitana de la ciutat de València –per exemple, pràcticament totes les grans empreses del parc Almussafes i algunes vinculades a l’activitat portuària han participat o participen en algun projecte d’aplicació de la tecnologia 5G. I també s’han presentat diferents manifestacions d’interés per a projectes tractors, en els quals la 5G resulta clau.

Estos projectes van des del “Parc 5G” com a entorn logístic empresarial totalment connectat, en l’àrea del polígon industrial d’Almussafes, fins a diferents propostes amb el Port de València per a la digitalització i modernització dels processos que tenen a veure amb mobilitat, comunicacions i connectivitat de dispositius, embarcacions, màquines i vehicles dins de les seues instal·lacions. VLC Campus 5G col·labora igualment amb empreses dels sectors de l’energia i de l’automoció en projectes per a la sostenibilitat i promoció dels vehicles elèctrics i connectats.

“Estes són les fites actuals, i ara es tracta que siguen coneguts i es pose en valor el coneixement i les capacitats que hem acumulat entre tots per a aconseguir que la Comunitat Valenciana siga reconeguda com a referent tecnològic en el desplegament de solucions basades en tecnologia 5G. Crec que això pot ajudar també a posicionar-la en la consecució de fons per a la modernització i la transformació de la indústria amb els famosos fons de recuperació”, ha apuntat Cardona.

Per la seua part, el director general per a l’Avanç de la Societat Digital de la Generalitat Valenciana, Pedro Pernías, ha destacat l’aposta de la Comunitat Valenciana per a l’avanç de la tecnologia 5G perquè “ens permetrà avançar en la transformació digital del teixit empresarial de la Comunitat Valenciana”. Sobre la “Base 5G” Pascual ha assenyalat que esta iniciativa “suma i complementa l’estratègia d’avanç de la societat digital de la Generalitat Valenciana, que està fent una aposta molt forta per a situar la Comunitat Valenciana al capdavant de les tecnologies disruptives”.

EL PRÒXIM 7 DE JUNY, 5G DAY

Este matí s’ha anunciat també la celebració el pròxim 7 de juny en el Palau de Congressos l’esdeveniment “5G Day”, que estarà centrat en la “5G en la indústria” i que permetrà comprovar in situ, amb diferents demostracions i conferències, com esta tecnologia ajuda en els processos de desenvolupament, fabricació, producció, logística, etc. I s’ha presentat la marca i plataforma V5G (www.v5g.es), en la qual s’anirà recollint tota la informació dels èxits aconseguits per totes les entitats participants i que col·laboren en esta iniciativa “que fa dos anys era un acord d’intencions i ara podem veure’l reflectit en una sèrie de resultats concrets, palpables i de futur”, ha afegit Narcís Cardona.

La iniciativa té a més amb el suport de destacades empreses i entitats de la indústria i la societat valenciana, com Ford, CaixaBank, VickyFoods, Global Omnium, València Port, València CF, AVIA Clúster d’Automoció de la Comunitat Valenciana, el Col·legi notarial de València i Fivecomm.