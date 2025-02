València premia els millors creadors literaris als premis “Ciutat de València”

Reconocimiento a la Literatura y la Resiliencia en València

Novedades y Premios en la 42a Edición de los “Premis Ciutat de València”

L’alcaldessa de València, María José Catalá, ha presidit la cerimònia dels premis literaris ‘Ciutat de València’, en la seua 42a edició.

Durant el seu discurs, Catalá ha posat en relleu la funció de la literatura com a espai de reflexió i esperança, i ha recordat els efectes de la riuada sobre biblioteques, llibreries i altres actors del món literari. A més, també ha volgut reconèixer l’esforç i la resiliència de tots aquells que han continuat treballant per la cultura malgrat les adversitats.



Una de les principals novetats d’esta edició ha sigut la creació d’una nova categoria dedicada al còmic, que porta el nom de Josep Sanchis Grau, el llegendari creador de personatges com Pumby.

Esta edició ha rebut un total de 1.959 obres, un increment notable respecte a l’any passat on els premiats han obtingut, a més de l’import econòmic dels premis, una escultura de Miquel Navarro i la publicació de les seues obres per editorials com Bromera, Bullent, Ñaque, Renacimiento, Sargantana, Visor i Grafito Editorial.