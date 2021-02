L’Ajuntament de València presenta el projecte d’urbanisme tàctic per a Pérez Galdós

Connect on Linked in

L’Ajuntament ja disposa del projecte redactat per a l’actuació d’urbanisme tàctic en les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta, i també ha redactat ja els plecs per a la licitació de les obres “per a poder iniciar-les al més prompte possible”, segons ha comunicat hui la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament i Renovació Urbana, Sandra Gómez.

Concretament, l’Ajuntament ja disposa del projecte que, mitjançant urbanisme tàctic, permetrà ampliar les voreres de les avingudes Pérez Galdós i Giorgeta. L’actuació consistirà en l’eliminació d’un carril de circulació per sentit, la qual cosa permetrà ampliar les voreres des dels escassos 1,80 metres en alguns punts fins als 4 metres en pràcticament tota l’avinguda. Es durà a terme amb la col·locació de vorades i pintura. A més, tal com especifica la planta viària, s’inclourà un carril bici unidireccional en cada sentit compartit amb el carril bus. “L’ampliació de voreres és una necessitat molt important en aquestes avingudes que els veïns i veïnes han reclamat històricament. I amb aquesta actuació anticipem aquesta ampliació per a no haver d’esperar al projecte definitiu” ha comentat Gómez, en indicar que el pressupost total de l’actuació ascendeix a 835.448,87 € més IVA, i tindrà un termini d’execució de 4 mesos.

L’actuació també inclourà nous passos de vianants per a facilitar la mobilitat per als vianants, i també crearà plataformes en les parades d’autobús perquè els usuaris puguen esperar amb comoditat i seguretat. A més, es crearan dues xicotetes placetes en l’espai recuperat en els encreuaments amb els carrers Jesús, i Cerdà i Rico. “A més de millorar la mobilitat, creem aquests dos xicotets espais d’estada en les avingudes, que manquen en l’actualitat de zones de descans” ha assegurat l’edil.

La vicealcaldessa ha precisat que “tota l’actuació es farà seguint la Guia de Disseny per a la Transformació Sostenible de l’Espai Públic de València. Aquesta, juntament amb la de la superilla de la Petxina seran les principals actuacions on s’aplicarà enguany, encara que per les característiques del projecte serà en la superilla on es puga veure millor el resultat”.

L’Ajuntament ha mantingut una reunió conjunta des de les àrees de Desenvolupament Urbà i Mobilitat sostenible per a presentar el projecte al col·lectiu Fuera Túnel. Després d’aquesta reunió es va adoptar el compromís d’estudiar solucions de carril bici segregat per al projecte definitiu, en el qual també s’eliminarà el túnel.

Una vegada es dispose dels informes dels servicis s’aprovarà el projecte. “Hem redactat ja els plecs de licitació de l’obra per a acurtar al màxim els terminis, de manera que quan s’aprove puguem enviar-ho a contractació”, ha aclarit Gómez. Paral·lelament, s’estan ultimant els plecs per a licitar el concurs d’idees per a la remodelació definitiva de les avingudes, que tindrà lloc aquest mateix any. “L’objectiu és trobar la millor solució per al disseny definitiu de l’avinguda i disposar molt prompte del projecte redactat per a poder programar les obres de reurbanització. Recuperar espai públic, reduir la contaminació i el soroll i millorar el paisatge i la qualitat de vida de les avingudes és fonamental per a les persones que dia a dia les utilitzen o viuen en elles”, ha conclòs la regidora.