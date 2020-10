València presentarà la seua candidatura a la Xarxa de Ciutats creatives de la UNESCO en la categoria de disseny

Print This Post

L’alcalde Joan Ribó, acompanyat de la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, es reunix amb l’ambaixador delegat permanent d’Espanya en la UNESCO



L’alcalde Joan Ribó, acompanyat de la regidora d’Acció Cultural, Maite Ibáñez, ha mantingut una trobada este matí amb l’ambaixador delegat permanent d’Espanya davant la UNESCO, Andrés Perelló, per començar a preparar la candidatura de València per adherir-se a la Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO en la categoria de disseny l’any 2021, dins de l’objectiu de posicionar la creativitat i les indústries culturals com a estratègia de desenvolupament local.



La Xarxa de Ciutats Creatives de la UNESCO es va crear l’any 2004 per fomentar la creativitat com a factor estratègic de desenvolupament urbà sostenible, amb la finalitat de posicionar la creativitat i les indústries culturals en el centre dels plans de desenvolupament local i promoure la cooperació entre municipis de diferents països en esta matèria.



La reunió mantinguda este matí ha suposat un nou pas en les gestions perquè València presente la seua candidatura oficial en la pròxima convocatòria, l’any 2021. Per això, l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Acció Cultural, posarà en marxa una comissió de treball. La Xarxa cobrix set àmbits creatius: artesania i arts populars, arts digitals, cinema, gastronomia, literatura, música i disseny. València optarà a esta última categoria.

L’alcalde, Joan Ribó, ha destacat “la labor que està exercint la ciutat en l’impuls del disseny, tant en el creatiu i cultural com en els àmbits econòmic i industrial”. En este sentit, ha afegit, “tenim la voluntat de treballar conjuntament, teixint xarxes, amb altres ciutats creatives, de manera que generem sinergies i oportunitats entre totes”.



Joan Ribó ha expressat la “rellevància del disseny en les nostres vides, les de tota la ciutadania, de manera que les polítiques públiques mantinguen una complicitat amb els professionals del disseny, en la creació d’espais de vida i socialització cada vegada més amables, així com la potenciació de les indústries culturals, creadores d’ocupació de primer ordre”, ha reivindicat.



Per part seua, Maite Ibáñez ha destacat que “ha d’haver una aposta real cap a la temàtica triada, amb una participació de diferents sectors que assegure la sostenibilitat del projecte”. Per això, “tenint en compte la Capitalitat Mundial del Disseny 2022, estem ben posicionats per presentar la candidatura a la Xarxa en la categoria de disseny”. A més, l’edil ha ressaltat que “hi ha molta faena feta”, en referència a la “fortalesa” de les indústries culturals i creatives de la ciutat.



Per a la regidora, “l’adhesió a la Xarxa suposaria augmentar el potencial creatiu de la ciutat en matèria de desenvolupament local i incrementar la seua visibilitat, intercanvi de coneixements i cooperació en l’àmbit internacional”. La responsable d’Acció Cultural ha recordat les reunions mantingudes “fa mesos amb els responsables del departament de Cultura de la UNESCO, a París, i amb l’ambaixador Andrés Perelló per estudiar la presentació de la candidatura”.



D’altra banda, Perelló ha recalcat que València té “molta faena avançada perquè serà Capital Mundial del Disseny l’any 2022” i perquè té “una llarga tradició en creativitat i disseny”. “El disseny té molt d’imaginació, i esta ciutat ha estat caracteritzada sempre com a una ciutat creativa, imaginativa, artística, per tant, amb la implicació de la societat civil, les universitats, el treball de l’Ajuntament i dels agents socials, creiem que València farà un expedient molt ben treballat i que té moltes possibilitats de ser atés”.