València promourà instal·lacions solars fotovoltaiques en les teulades per proveir d’energia renovable a famílies

La iniciativa forma part del projecte europeu POWER UP! en què participa la fundació València Clima i Energia y el centre d’innovació Las Naves

València, a través de la fundació València Clima i Energia i el centre d’innovació Las Naves, forma part del projecte europeu POWER UP! a través del qual es promouran instal·lacions d’energia solar fotovoltaica en les teulades per proveir d’energia renovable a llars en situació de pobresa energètica. La iniciativa començarà en setembre i durant els pròxims quatre anys s’espera que almenys participen 10 llars en situació de vulnerabilitat, un centenar intervinga en projectes de generació d’energia renovable i altre centenar més es beneficie de mesures d’eficiència energètica.

El regidor d’Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, ha indicat que “l’objectiu de POWER UP! és defendre el dret de l’energia de la ciutadania i facilitar que les llars en situació de pobresa energètica puguen beneficiar-se de la producció d’energia renovable de proximitat i de mesures d’eficiència energètica”. Per aconseguir-ho, “València proposa aprofitar les teulades públiques i privades de la ciutat per acollir instal·lacions d’energia solar fotovoltaica que subministren energia renovable a famílies vulnerables, que podran reduir així les factures elèctriques de manera directa”. Els beneficis de la implantació d’estos sistemes es podran revertir posteriorment en mesures d’eficiència energètica.

D’altra banda, el regidor d’Innovació i Gestió del Coneixement, Carlos Galiana, ha explicat que “volem anar més enllà quan parlem de pobresa energètica. Generalment les mesures per pal·liar este tipus de pobresa es centren en l’assessorament individualitzat i en intervencions energètiques en les llars vulnerables. Amb este projecte POWER UP! anem un pas més enllà i busquem garantir el dret a l’energia de tota la ciutadania i innovar definint mesures més ambicioses, on la generació renovable tinga un paper clau”.

La Comissió Europea ja ha aprovat el projecte, que es posarà en marxa en setembre. Compta amb un pressupost global de dos milions d’euros i té una duració de quatre anys. Junt amb València, que rebrà una subvenció de 210.000 euros, participen altres sis ciutats europees de Bèlgica, els Països Baixos, Itàlia, la República Txeca i Macedònia del Nord. La fundació València Clima i Energia i el centre d’innovació Las Naves treballaran conjuntament amb els servicis socials municipals i ONG socials de la ciutat per assegurar la participació activa de les famílies usuàries.

La iniciativa arrancarà el pròxim mes de setembre i una vegada identificades al voltant de 10 llars en situació de vulnerabilitat, representatives dels diversos perfils de víctimes de pobresa energètica, exerciran d’ambaixadores del projecte en les seues comunitats. Durant els pròxims quatre anys s’espera que almenys un centenar de famílies participarà en projectes de generació d’energia renovable i altre centenar més es beneficiarà de mesures de mitigació de la pobresa energètica. Allò que es pretén és evitar que les famílies vulnerables hagen d’assumir les inversions inicials necessàries per a la implantació d’instal·lacions o mesures d’eficiència energètica i assegurar que ningú quede exclòs del procés de transició energètica per qüestions econòmiques o socials.

L’Oficina de l’Energia, que ja assessora famílies vulnerables per ajudar-les a pagar les factures d’electricitat i gas i està promovent les dos primeres comunitats energètiques de la ciutat, serà el punt de connexió i formació. D’altra banda, a partir del grup Connecta Energia pel Dret a l’Energia, dinamitzat des de Las Naves, es crearan altres grups de treball per explorar models de negoci innovadors per combatre la pobresa energètica, amb la implicació d’entitats de tots els sectors (administracions públiques, cooperatives, empreses, universitats, mitjans de comunicació, agents socials, etc.).

Si bé el nucli del projecte se centra en les famílies en situació de vulnerabilitat, també aspira a impulsar la creació generalitzada de comunitats energètiques locals formades per tot tipus de llars. D’esta forma es busca empoderar energèticament la ciutadania i que participe en el disseny d’un nou model energètic per a la ciutat. Així mateix, es perseguix assolir un coneixement profund dels reptes i oportunitats que genera la transformació del model energètic des de tots els punts de vista (tècnics, socials, econòmics, polítics i mediambientals). El projecte seguix la línia de dos de les prioritats reflectides en el Pla d’Acció pel Clima i Energia Sostenible (PACES) aprovat per l’Ajuntament de València en 2019: la pobresa energètica i la producció d’energia renovable.