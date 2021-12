València proposa “Un Nadal al Museu d’Història de València” amb diferents activitats gratuïtes per al públic familiar

Connect on Linked in

La regidora Glòria Tello informa de diferents activitats organitzades del 18 de desembre fins el 4 de gener

El Museu d’Història de València (MhV) ha organitzat un programa especial d’activitats i tallers educatius gratuïts per a realitzar durant les pròximes festes nadalenques, del 18 de desembre fins al 4 de gener. En este museu, que només estarà tancat al públic els dies 25 de desembre i 1 de gener, se celebrarà amb tots els públics “Un Nadal de Museu”, tal com diu la proposta que inclou des d’un taller d’arqueologia per conéixer l’origen del Nadal fins a altres iniciatives creatives al voltant d’estes festes. Entre estes activitats, que requerisquen una inscripció prèvia, també destaquen algunes de les propostes tradicionals d’este museu com la visita guiada a l’exposició permanent per acostar-se a diferents aspectes de la història, la societat i la cultura valenciana.

La regidora de Cultura, Glòria Tello, ha invitat la ciutadania perquè “participe en estes activitats que l’Ajuntament proposa per acostar el públic familiar a la cultura, amb iniciatives creatives i lúdiques”; i ha explicat que la visita al MhV, habilitat al primer depòsit d’aigües de València, “permet descobrir i visibilitzar el legat cultural de la ciutat de València”. “En esta ocasió, a més la ciutadania pot descobrir històries vinculades a la festa de Nadal”. Per últim, pel que fa a la inscripció, ha ressaltat que “per gaudir d’esta proposta nadalenca, cal inscriure’s i el termini per fer-lo romandrà obert fins dimecres 22 de desembre”.

Pel que fa a les activitats, cal destacar per exemple que el pròxim dissabte 18, a més de l’itinerari de 50 minuts “Explora el museu” que es desenvoluparà a les 11 hores, el públic familiar pot apuntar-se a l’activitat que s’anomena “Vindre a jugar”, que es du a terme a les 12.30 hores i amplia la tradicional visita amb reptes per a superar i dinàmiques interactives. El mateix dia, de vesprada, a les 17.30 hores, es durà a terme “Las Saturnales”, un taller d’arqueologia experimental per conéixer unes festes paganes que celebraven a la Valentia Romana en honor de Saturn i que va influir en la posterior commemoració del Nadal.

“En estos dies els romans i les romanes, com passa actualment, visitaven els seus familiars, intercanviaven presents al voltant de banquetes. També decoraven les cases amb plantes i encenien vetles per l’arribada de la llum”, ha manifestat la regidora de Recursos Culturals.

Les activitats de diumenge 19 començaran amb una nova edició d’“Explora el museu”, i a les 12.30 hores se celebrarà l’activitat “Una maleta al museu”, que proposa una visita al recinte de la mà de personatges dramatitzats amb històries vinculades amb objectes o peces exposades al MhV, que també serà l’escenari del compte “la màgia del Nadal” o de diferents tallers per aprendre a adornar l’arbre o per fer una bola per decorar-lo.

Per a recavar més informació sobre estes i la resta d’activitats, que es desenvoluparan fins al 4 de gener, cal telefonar al número 963 70 11 05.