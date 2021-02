València realitza 261.909 actuacions de control de vegetació d’escocells i vora 13.790 en l’arbrat viari durant 2020

Connect on Linked in

L’Ajuntament, a través del servici de Jardineria Sostenible i de l’Organisme Autònom Municipal (OAM) de Parcs i Jardins Singulars, ha realitzat 261.909 accions de control de vegetació herbàcia en escocells, ha dut a terme vora 13.794 actuacions en l’arbrat viari, ha arreglat xarxes de rec en 7.826 ocasions i ha efectuat 2.558 reparacions en el mobiliari urbà de jardins al llarg de 2020. Pel que fa al control del morrut roig, la xarxa de parany dissenyada per al seu monitoratge ha permés capturar 1.645 insectes l’any passat i de les 1.383 palmeres tractades per la plaga, només una ha hagut de ser abatura. Són dades del balanç de jardineria que ha fet aquest matí el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, que ha destacat “l’enorme tasca que realitzen els treballadors i treballadores del servici de Jardineria Sostenible, de les contractes de jardineria de les zones nord i sud, així com del personal de l’organisme autònom, als qui vull agrair la seua dedicació i entrega en temps molt complicats com els que ens ha tocat viure per la covid-19”.

A més de cobrir les necessitats ordinàries per al manteniment dels jardins, l’Ajuntament, a través del servici de Jardineria Sostenible i l’OAM de Parcs i Jardins Singulars, ha dut a terme actuacions especials en 2020. Algunes d’elles marcades per la situació d’emergència sanitària generada per la covid-19, com ara el precinte i revisió de les àrees de jocs infantils. En eixe sentit, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha destacat el treball del personal del servici de Jardineria Sostenible, l’OAM de Parcs i Jardins Singulars i les contractes, “treballadors i treballadores que durant 2020 també van haver de parar durant un temps a causa de les restriccions de la pandèmia, quan només vam destinar personal a treballs essencials, però malgrat això han continuat treballant de valent per mantenir els nostres jardins en les millors condicions possibles, així com els arbres de la nostra ciutat”. Campillo els ha agraït “l’ingent treball i dedicació per mantenir la infraestructura verda de la millor manera possible”.

Altres actuacions al llarg de 2020 han estat a conseqüència dels episodis meteorològics especialment virulents ―temporals de vent i gotes fredes―, que han obligat a podar, abatre i retirar arbres caiguts i restes vegetals de la via pública. En total, s’han realitzat vora 13.794 actuacions en l’arbrat viari durant l’any passat, fonamentalment poda d’arbres, palmeres i palmes baixes que molesten els vianants; eliminació de palmes seques i dàtils per llevar pes davant possibles trencaments i retirada de la taronja. A més, s’ha controlat la vegetació herbàcia en 261.909 escocells, desbrossant cadascú unes quatre voltes a l’any. El vicealcalde ha subratllat que el control de la vegetació herbàcia en escocells “és una novetat respecte a anys anteriors, perquè es va fer una modificació del contracte per contractar una brigada en cada zona de la ciutat, en la zona nord i en la zona sud, per al control d’aquesta vegetació, i com a resultat, ara mateix la vegetació dels escocells de la ciutat està moltíssim millor controlada, a banda que en primavera també podem oferir espectacles d’escocells amb flors que alegren el paisatge dels nostres carrers”.

Les xifres del balanç dels treballs de jardineria en 2020 ―261.909 actuacions de control de vegetació en escocells i vora 13.790 en l’arbrat viari― són, en paraules del vicealcalde, “una mostra de l’ingent treball que realitzen els treballadors i treballadores de les contractes municipals, del servici de Jardineria Sostenible i el personal de l’OAM de Parcs i Jardins Singulars”. Entre estos treballs, destaca la poda de l’arbrat dels carrils bici que ho requerien; la poda de mèlies als carrers de la Vall de la Ballestera i de Xera; la poda de l’arbrat de l’eix viari conformat pels carrers de l’Argenter Suàrez, Ruaya i Reus; l’eliminació de palmes seques i dàtils al passeig Marítim ―en 700 palmeres de l’espècie Washingtonia robusta― i al passeig de Neptú ―en 60 de l’espècie Phoenix dactylifera―; la poda dels ficus de l’avinguda de Peris i Valero i les tasques de poda al llarg de tot el Jardí del Túria. Pel que fa a l’arbrat singular i monumental, s’han fet diverses intervencions amb el suport de Bombers. Així, s’ha alleugerit la copa i s’ha mesurat la desviació mitjançant inclinòmetre del pi pinyer centenari ―Pinus pinea― del Jardí de Monforte, s’ha sanejat i s’ha consolidat la copa per evitar fractures en l’eucaliptus roig ―Eucalyptus camadulensis― del Parc Lineal de Benimàmet i s’han podat els exemplars de les grans vies del Marqués del Túria i Ferran el Catòlic.

Quant al manteniment dels jardins, s’han arreglat xarxes de reg en 7.826 ocasions al llarg de 2020, s’han efectuat 2.558 reparacions de mobiliari urbà, incloent-hi repàs i pintura, i 1.844 en els elements d’obra civil dels parcs. A això s’ha d’afegir les principals faenes relacionades amb la vegetació, que consisteixen a retallar bardisses, podar arbustos o segar. A banda, es netegen les fonts ornamentals i s’actua en els espais verds als carrers, com ara rotondes, platabandes, mitjanes i portatestos. En relació amb el Pla de Millora i Foment de la Biodiversitat, s’ha segat la totalitat de les superfícies incloses en el programa per la finalització del cicle vegetatiu de les praderes naturalitzades i prats, la qual cosa ha possibilitat la seua regeneració, reg i monitoratge de l’evolució de la biodiversitat.

D’altra banda, es continua amb el seguiment de la plaga del morrut roig ―Rynchophorus ferrugineus― mitjançant la xarxa de parany dissenyada per al seu monitoratge, que ha permés capturar 1.645 insectes l’any passat. De les 1.383 palmeres canàries i datileres a les quals s’han aplicat tractaments preventius i curatius per al control del morrut, només una ha hagut de ser abatuda en 2020 per l’afecció de la plaga. També prossegueixen els tractaments per controlar els atacs de l’insecte Psylla en ficus i de processionària en pins al Parc de Benicalap, Parc de Capçalera, Parc Lineal, Parc de l’Oest i Jardí del Túria. Precisament al llarg del Jardí del Túria s’han implantat zones naturalitzades per fomentar la diversitat botànica i augmentar d’eixa manera la presència d’insectes que puguen ser beneficiosos com a fauna útil per al control de plagues.

Entre les obres dures a terme l’any passat en jardins i zones verdes de la ciutat, hi ha els treballs de reparació del mirador i els murs de mamposteria del Parc de Capçalera; la construcció de quatre nous lavabos públics al Jardí del Túria i noves dependències per a treballadors ―al tram VI―; la reparació i posada en marxa de dues fonts ornamentals al Parc de Benicalap i una al passeig Marítim; el condicionament d’una parcel·la al carrer del Vaixell per transformar-la en hort urbà; la instal·lació de jocs inclusius al parc localitzat entre els carrers de Borriol i dels Lleons; les obres de la pèrgola per a activitats musicals i culturals al jardí de Malilla, ara mateix en marxa, i les de l’aljub i font abeurador en la zona canina del tram XIV del Jardí del Túria.