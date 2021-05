València rebaixa el pagament mitjà a proveïdors a 24 dies, l’índex més baix

Connect on Linked in

Sanjuán felicita els funcionaris municipals per haver adaptat l’administració a la pandèmia per a atendre amb la major agilitat possible el pagament als proveïdors

La comissió d’Hisenda ha donat compte de l’informe de l’Interventor General de l’Ajuntament de València sobre avaluació del compliment en matèria de morositat que constata que en 2020 s’ha registrat el millor període mitjà de pagament a proveïdors que ha tingut la corporació en els últims anys. El consistori, segons ha destacat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, “ha pagat als seus proveïdors durant l’any de la pandèmia en un termini mitjà de 24,16 dies, la qual cosa suposa “el millor registre anual”.

Sanjuán ha subratllat que l’informe certifica que enguany “ha sigut el que millor període mitjà de pagament ha tingut la corporació i això ha sigut l’any de la pandèmia”. “En el pitjor any per a les pimes, per als autònoms i per a les persones d’esta ciutat, este Ajuntament ha pagat més ràpidament, la qual cosa ha suposat que es puga ajudar a tindre liquiditat en moltes empreses i, per tant, a salvar molts llocs de treball”, ha ressaltat.

Ha explicat que les “bones xifres actuals” del període mitjà de pagament a proveïdors “contrasten amb les xifres prèvies a 2015, quan el consistori tardava a pagar sis vegades més temps, fins a 150 dies”. En 2015, ha recordat que el pagament mitjà a proveïdors “es produïa en 60 dies, més del doble que la xifra actual”.

El regidor ha felicitat els funcionaris municipals “per haver-se adaptat a unes circumstàncies especialment difícils a conseqüència de la pandèmia per a poder atendre amb la major agilitat possible el pagament als proveïdors de l’Ajuntament”. “Les bones dades s’han aconseguit gràcies a l’esforç d’uns funcionaris públics que en les pitjors situacions han sabut adaptar el seu treball perquè siguem una de les administracions que millor paga d’Espanya, que més ràpid paga i que, per tant, millor gestiona els seus recursos públics”, ha defensat el regidor.