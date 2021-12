València rebrà una subvenció de 175.000 euros per a modernitzar els seus equips d’intervenció en emergències

Connect on Linked in

La Junta de Govern Local ha aprovat acceptar la subvenció concedida per la Comissió Europea per al desenvolupament del projecte ‘RESPOND-A’ per un import de 173.750,00 euros, una aportació que permetrà als cossos d’emergència municipals adquirir equips d’última generació per a la intervenció en emergències. La regidora delegada de Desenvolupament Econòmic, Pilar Bernabé, ha comparegut al costat del vicealcalde i portaveu municipal, Sergi Campillo per a informar dels temes tractats.

El Projecte RESPOND-A, és important perquè permet dotar als professionals en emergències de tecnologia virtual, de realitat augmentada o sensors intel·ligents i formar-los per a poder donar una millor resposta davant emergències climàtiques o de qualsevol altre tipus.