Connect on Linked in

València recepciona les obres de regeneració ambiental i paisatgística a la Platja de l´Arbre del Gos a Pinedo

L’Ajuntament de València ha recepcionat hui les obres de millora del front litoral de la platja de l’Arbre del Gos, a Pinedo, on la Generalitat ha invertit prop de 15 milions d’euros. Les actuacions en Pinedo s’han desenvolupat de manera “respectuosa amb l’ús agrícola i les infraestructures confrontants i s’han centrat en una regeneració ambiental i paisatgística compatible amb les activitats lúdiques”, han explicat el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, i la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez.

El projecte, que afecta una superfície de 227.479 metres quadrats i que té un desenvolupament longitudinal de 1.620 metres, es situa dins d’una iniciativa més àmplia que té per objecte l’ordenació i restauració ambiental de la façana marítima del Parc Natural de l’Albufera.

Les obres, que respecten l’ús agrícola i les infraestructures confrontants, s’han centrat en una regeneració ambiental i del paisatge compatible amb el desenvolupament d’una sèrie d’activitats lúdiques.

Les actuacions realitzades són la regeneració ambiental de la platja i dunes, la repoblació vegetal de tota l’àrea, la creació d’un passeig marítim i carril-bici, la dotació d’una àrea d’aparcaments, la disposició d’una rotonda de connexió i accessos, la implantació de xarxes de serveis d’enllumenat i sanejament, serveis bàsics de posta sanitària i magatzem, camí de servei, disposició d’àrees d’esplai, mirador, berenadors i jocs de xiquets, disposició de mobiliari i serveis de dutxes, ordenació dels recorreguts amb passejos, passarel·les, tancats, i reposicions, drenatges i millora de l’entorn.

Recentment s’han executat treballs de millora i manteniment i s’han modificat els acabats del carril bici seguint els criteris de la Direcció General de Costas del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic. Concretament s’ha implementat una nova solució per al drenatge i les cunetes perimetrals de l’aparcament amb graves, s’han renovat els bancs del passeig, s’han realitzat reparacions i reposicions en els tancats de fusta i paviments d’accés a la platja, s’han substituït les travesses de fusta del carril bici per una solució de formigó més còmoda per a les persones usuàries i s’han eliminat fanals per a evitar la contaminació lumínica.

A més, després de la DANA de principis d’enguany, s’ha procedit a efectuar obres de reparació en un xicotet tram del carril bici del tram sud.

La vicealcaldessa ha agraït a la Generalitat i especialment al conseller Arcadi España que “haja solucionat i resolt un problema que portàvem arrossegant fa més de 12 anys en esta ciutat”, un problema “que ens va deixar l’anterior Generalitat”. En concret, es tracta de la posada a punt de “unes obres importantíssimes per a la conservació del patrimoni natural de la nostra ciutat, en Pinedo, a la platja d’Arbre del Gos”.

Gómez ha destacat que “per fi els veïns i veïnes tenen la seguretat que disposen d’uns itineraris de mobilitat sostenible per a vianants, una actuació importantíssima per a la conservació de la nostra platja, les nostres platges del sud, que necessiten de l’impuls, inversió, cura i conservació per part de les administracions públiques”.

A més, ha destacat que “per fi la ciutat de València pot afirmar que la platja de l’Arbre del Gos de Pinedo està protegida, a punt i per tant hem resolt un dels problemes que veníem arrossegant des de la Generalitat del PP i que el conseller Espanya ha resolt en tot just un any”. “Així que des de la ciutat de València no podem estar més que satisfets per este final feliç”.

Per la seua part, Arcadi Espanya ha assenyalat que es tracta d’una actuació en la qual el Govern valencià “ha invertit prop de 15 milions d’euros”. El conseller ha afirmat que “amb esta iniciativa respectuosa amb el medi ambient a la platja de Pinedo tant els veïns i veïnes de València i la seua àrea metropolitana com els turistes podran gaudir de l’entorn d’un espai valuós i protegit com el de l’Albufera”.

“Este és un dia en què avancem en sostenibilitat i en el diàleg entre administracions, Generalitat i Ajuntament de València, amb una infraestructura de front litoral que marca la línia de conservació del territori alhora que es garanteix un ús responsable per part de tots els veïns i veïnes”, ha conclòs Arcadi España.