València recupera la normalitat divendres amb l’eliminació de les restriccions per les alertes meteorològiques

El Cecopal aixeca les restriccions i reprèn l’activitat lectiva, social i festiva a la ciutat

La ciutat de València reprendrà demà divendres 7 de març l’activitat lectiva i educativa, així com les activitats a l’aire lliure i de caràcter social.

També es reprendran les rutines dels centres de dia, ocupacionals i de joventut, així com les activitats esportives municipals i les extraordinàries de gran afluència de públic per les falles, com la mascletà, que es dispararà tal com estava previst.

Així ho ha anunciat el portaveu del govern municipal, després de la reunió del Cecopal (Centre de Coordinació Operativa Municipal). L’Ajuntament ha decidit eliminar les restriccions que s’havien imposat a causa de les alertes meteorològiques i la situació d’Emergència 0 decretada per la Generalitat dilluns passat.

“Segons la previsió de l’AEMET (Agència Estatal de Meteorologia), que no preveu cap avís de risc meteorològic per a demà, s’ha acordat suprimir totes les restriccions a partir del divendres 7 de març”, ha explicat el regidor Juan Carlos Caballero.

Parcs, jardins i cementeris municipals estaran oberts, i es permetrà la celebració de mercats extraordinaris. No obstant això, el Centre d’Atenció d’Emergències Socials (CAES) i les instal·lacions del Pavelló de Benimaclet, gestionades per la Creu Roja, continuaran oberts per atendre les persones sense llar, que durant la nit passada van rebre atenció.

El portaveu ha destacat que la previsió meteorològica ha millorat i la tendència és positiva, però ha recordat a la ciutadania que, tot i l’aixecament de les alertes, la prudència continua sent essencial. “La prevenció és la clau”, ha conclòs Caballero.

