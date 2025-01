València recuperarà l’esplendor de la Festa Grossa amb la restauració de les Roques del Corpus

La Delegació de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de València ha iniciat el procés de restauració de les Roques del Corpus, un dels símbols més emblemàtics de la festivitat del Corpus Christi a la ciutat.

Aquesta intervenció forma part del compromís del Consistori per preservar el patrimoni històric dels valencians i revitalitzar les tradicions locals.

El projecte compta amb un pressupost inicial de més de 100.000 euros, destinats a prioritzar les intervencions necessàries en cada Roca i els seus carruatges. La restauració es realitzarà amb l’assessorament especialitzat de la Direcció General de Patrimoni Cultural, de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.

Mónica Gil, regidora de Festes i Tradicions, ha destacat que aquesta restauració representa “la ferma aposta i compromís per cuidar de les nostres tradicions” i ha explicat que es procedirà de manera detallada, prioritzant les intervencions més urgents en cada Roca i carruatge. “L’objectiu és que des de 2025, més Roques puguen eixir al carrer per a celebrar el Corpus a València”, ha afegit.

Aquesta restauració s’ha iniciat amb una anàlisi tècnica detallada de l’estat de les Roques, per tal de graduar les intervencions segons la seva urgència i complexitat. El procés inclou també un tractament preventiu contra insectes xilòfags que van ser aplicat el mes de maig passat a totes les Roques, amb un sistema innovador de monitoratge constant per detectar la presència de corcó.

Aquest conjunt d’accions subratlla la responsabilitat de l’Ajuntament de València per garantir que la Festa Grossa del Corpus Christi segueixi sent un punt de trobada i celebració per a tots els valencians, mantenint així viu el llegat cultural de la ciutat.