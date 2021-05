València redueix un 17’9% el consum d’energia i un 30’9% l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en els últims 12 anys

Print This Post

La ciutat de València ha reduït un 30’9% l’emissió de gasos d’efecte hivernacle en el període que va de 2007 a 2019. Així es reflecteix en el primer informe de compliment del Pacte de les Alcaldies per al Clima i l’Energia sostenible (PACES), un projecte de la Comissió Europea per reduir les emissions de CO2 amb mesures d’eficiència energètica. L’informe també assenyala que el consum d’energia ha descendit un 17’9% en el mateix període de temps. El regidor d’Energies Renovables i Canvi Climàtic, Alejandro Ramon, ha assegurat que “són xifres que celebrem i que ens animen a seguir complint els objectius amb vistes a 2030”.

Alejandro Ramon creu que “són dades molt positives que demostren que l’Ajuntament de València té un compromís en la lluita contra el canvi climàtic”. El regidor considera, no obstant, que “seguirem implementant la transició energètica en la ciutat, sobretot mitjançant l’energia fotovoltaica, però també animant i conscienciant la ciutadania a reduir l’efecte hivernacle i fer de València una ciutat més amable, més resilient i més sostenible”.

EL PACTE PEL CLIMA I L’ENERGIA SOSTENIBLE

El Pacte pel Clima i l’Energia Sostenible (PACES) és una iniciativa que la Unió Europea va posar en marxa en 2008 per tal d’involucrar les ciutats i la ciutadania en el desenvolupament i aplicació de la política energètica de la Unió Europea. El pacte consisteix en el compromís de les ciutats signatàries a promocionar les energies renovables, la mobilitat urbana sostenible i les mesures d’eficiència energètica. L’adhesió a esta iniciativa comportava comprometre’s per a l’any 2020 en l’anomenat objectiu 20/20/20, la meta del qual era augmentar l’eficiència energètica un 20%, incrementar l’ús d’energies renovables un altre 20% i disminuir els gasos d’efecte hivernacle un 20% més. L’any 2011, el projecte ja agrupava més de 2000 ciutats europees.

Amb vistes al 2030, els firmants de pacte han de ser més ambiciosos i elaborar un inventari d’emissions de diòxid de carboni, reduir en un 40% les emissions de gasos d’efecte hivernacle, incrementar un 27% l’eficiència energètica i també un 27% l’energia provinent de fonts renovables. València es va adherir al Pacte pel Clima el 10 de febrer de 2009 i va elaborar el seu primer Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible en la ciutat en 2019. En eixe pla, València es va fixar com a objectiu reduir les emissions de diòxid de carboni en un 40% d’ací al 2030, disminuir un 27% el consum d’energia i incrementar un altre 27% l’ús de les energies renovables.

Amb les dades de hui, i segons l’informe avaluador, la ciutat ha disminuït ja un 30’9% les emissions de gasos d’efecte hivernacle i està a menys de deu punts d’aconseguir el seu objectiu per a 2030. D’altra banda, el consum d’energia ha caigut també un 17’9% i, per tant, València està a poc més de 9 punts d’aconseguir el repte previst per a 2030.

Per últim, l’informe aconsella a l’Ajuntament de València que continue treballant en els valors assenyalats, especialment en àmbits com el transport i els sectors residencials i servicis.

L’informe de hui recull l’evolució sobre el clima en el període que va de 2007 a 2019 i no té en compte, per tant, l’afecció que la crisi econòmica derivada de la covid-19 haja pogut tindre sobre les dades publicades.