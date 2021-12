València registra un augment de la presència del coronavirus en les aigües residuals

Connect on Linked in

Elisa Valía recorda a la població que encara estem en una pandèmia i alerta de l’esforç que suposen els contagis per al sistema sanitari

L’anàlisi de les aigües residuals ha confirmat la tendència ascendent del coronavirus a la ciutat de València. Les últimes dades registrades indiquen, segons ha apuntat la regidora del Cicle Integral de l’Aigua, Elisa Valía, que els casos seguiran a l’alça almenys en les pròximes dues setmanes. “Estem experimentant un augment continuat de la presència del coronavirus en les aigües residuals de València i en estos moments no preveiem una estabilització ni una reducció dels nivells”, ha manifestat l’edil després d’analitzar les últimes dades disponibles.

Els últims mesuraments llancen un increment sostingut dels casos des de finals del mes de novembre en tota la ciutat, ja que en l’última presa es va produir un pic anòmal que va desvirtuar el resultat i que ara s’ha corregit.

“Pel pendent de la corba, esperem que continue creixent en les pròximes dues setmanes la presència de coronavirus en les aigües residuals de València”, ha afegit Valía, qui ha subratllat que l’anàlisi i la publicació d’estes dades són vitals per a contindre l’expansió del virus “perquè ens fan prendre consciència que continuem en pandèmia”.

La regidora ha sostingut, no obstant això, que el percentatge de població vacunada “és una garantia que els efectes de la covid 19 seran més lleus entre la població, però no hem d’oblidar que l’augment de casos suposa un esforç enorme també per al sistema sanitari i, molt en particular, per a l’atenció primària, que és la que s’encarrega de diagnosticar i rastrejar els casos amb simptomatologia lleu”, ha continuat.

Situació per barris

Pel que respecta a la situació per barris, la major incidència del coronavirus s’ha registrat en esta ocasió en Arrancapins i Malilla. Per damunt de la mitjana també es troben altres barris com Natzaret, el sud de Poblats Marítims, Algirós, Fuensanta-Olivereta-Tres Forques i El Saler.