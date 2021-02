València reivindica davant la RECI que els fons per a la digitalització arriben als ajuntaments

Connect on Linked in

L’Ajuntament de València també ha expressat el seu interés a consensuar amb la resta de ciutats una ordenança marc per a l’impuls del wifi públic i el desplegament del 5G.

Fuset ha reivindicat “el paper dels ajuntaments perquè els fons destinats a la digitalització revertisquen directament en la qualitat de vida de la ciutadania”

El regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha participat hui en la reunió virtual de la Directiva de la Xarxa Espanyola de Ciutats Intel·ligents (RECI), de la qual l’Ajuntament de València forma part. En la trobada, en què han participat alcaldes i regidors de l’àrea de digitalització de diverses ciutats espanyoles, Fuset ha reivindicat “el paper determinant dels ajuntaments, com l’administració més pròxima, perquè els fons destinats a la digitalització revertisquen directament en la qualitat de vida de la ciutadania i en la reactivació econòmica”.

La RECI, que engloba a 83 ciutats membre de tot l’Estat, ha celebrat hui la seua junta directiva amb l’objectiu de presentar el Pla de Treball 2021-23, que inclou també la presentació de diverses propostes conjuntes en el marc del Fons de Recuperació Next Generation EU. Este fons pretén mobilitzar importants xifres econòmiques en benefici de la digitalització com a eina de transformació i reactivació econòmica després de la pandèmia. Així, València -que ha mostrat el seu suport a les macropropostes conjuntes, com ara les de ‘Ciutats Intel·ligents Sostenibles’ i la del ‘Marc Nacional Interoperabilitat per a les Smart Cities’- ha convidat a fer un front comú a totes les Smart Cities perquè els ajuntaments disposen de majors vies de finançament per a elevar propostes locals.

Fuset ha explicat davant les ciutats RECI que “ajuntaments com el de València estem treballant en importants bancs de projectes per a la transformació digital que necessiten connectar amb la major mobilització de recursos públics per a la digitalització vista en la història” i ha destacat que “el nostre arrelament al territori i la relació directa amb la ciutadania poden assegurar que eixos fons actuen realment com a tractors de la transformació digital i la necessària reactivació econòmica de tots els agents”.

En la jornada la directiva de la RECI també ha tractat la necessitat d’abordar en coordinació amb la resta de ciutats una ordenança marc per a l’impuls del wifi públic i el desplegament ordenat del 5G. En este sentit l’edil ha traslladat a la resta de ciutats la bona experiència amb la xarxa pública europea WIFI4EU “que a València ens està permetent actuar com una gran ciutat pionera per a reduir la bretxa digital i garantir internet com a dret afavorint una connectivitat gratuïta, pública i segura en més de 100 punts de la ciutat, amb una xarxa que anirà ampliant-se progressivament”. Fuset ha compartit que l’extensió del 5G per part de les empreses de telecomunicacions -que serà decisiu per a la implementació de l’Internet de les coses- es realitze de manera ordenada i consensuada amb el màxim possible de ciutats.