València renova la seu electrònica per a continuar avançant en agilitat administrativa i estalvi econòmic

El regidor d’Agenda Digital i Administració Electrònica de l’Ajuntament de València, Pere Fuset, ha presentat hui la renovació de la Seu Electrònica del consistori duta a terme per personal tècnic municipal del servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (SerTIC). En aquesta actualització el SerTIC ha millorat la navegabilitat i la facilitat d’ús d’aquesta finestreta única digital de l’Ajuntament, que en temps de pandèmia ha registrat un notable creixement de persones usuàries duplicant en només un any les seues xifres.

Fuset ha explicat que la renovació de la seu contempla “una adaptació de l’aspecte visual al disseny del nou web -d’imminent posada en marxa- així com el reforçament de la imatge corporativa de l’Ajuntament de València”. Igualment s’ha procedit a potenciar els criteris de disseny adaptatiu “per a facilitar la seua visualització des d’uns dispositius mòbils cada dia més majoritaris en el consum d’internet, com les tauletes i els telèfons intel·ligents”.

A més d’aquesta nova versió adaptativa, orientada a propiciar una major versatilitat de la seu, el personal tècnic del SerTIC també ha aprofitat la renovació per a realitzar una intensa revisió del codi intern que afavorisca una millora del rendiment i els temps de resposta davant el gran increment de tràmits i persones usuàries.

El regidor d’Administració Electrònica ha avançat igualment que aquesta reforma també afavoreix que el cercador general del nou web municipal -que està finalitzant el seu procés global de proves internes- incorpore noves capacitats de cerca relatives a la seu. “Gràcies a aquestes reformes, les persones usuàries del web municipal podran trobar de manera àgil i intuïtiva els tràmits electrònics que necessiten en un moment en què l’administració electrònica és una aliada fonamental per a combatre els efectes de la pandèmia”, ha explicat Fuset.

En aquest sentit, el regidor d’Informació i Defensa de la Ciutadania, Borja Sanjuán, ha destacat que “la COVID també està comportant que cada vegada més persones es relacionen amb l’Administració de manera electrònica, per això l’Ajuntament està fent un esforç molt important per acostar en la mesura de les possibilitats l’Administració a les persones quan hem d’estar físicament lluny. Per això hem millorat la seu electrònica i la nostra voluntat és acabar amb la bretxa digital perquè no hi haja cap persona a la ciutat de València que tinga problemes per relacionar-se amb l’Ajuntament a través de mitjans telemàtics”.

La reforma de la seu electrònica coincideix amb unes xifres rècord en el creixement de persones usuàries i instàncies tramitades. Així, el balanç de 2020 revela que les instàncies presentades digitalment (un total de 157.891) es van incrementar en un 84,38 % en un sol any i les persones usuàries totals van arribar a les 120.040, de les quals 50.250 es van estrenar en 2020.

Fuset ha destacat “l’aposta decidida del govern municipal per la seu electrònica”, recordant que “l’administració electrònica de l’Ajuntament de València és l’administració local més ben valorada d’Espanya amb un 87 % d’índex de maduresa, segons l’auditora independent EY”.

Les diferents millores introduïdes en els últims anys han permés que l’Administració poguera fer front a la gran demanda actual i que “des de 2015 les instàncies electròniques s’hagen incrementat en un 6.378,91 %, multiplicant per 65 la xifra inicial”. Un ús que per a Fuset “ajuda a una Administració més àgil, moderna i eficaç, amb menys esperes, cues i desplaçaments i que provoca un estalvi per a ciutadania i Administració”. Així, ha recordat que amb aquestes dades, i segons el mètode de càlcul abreujat de càrregues administratives dissenyat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, la ciutadania es va estalviar només en 2020 prop d’11,8 milions d’euros.