L’Ajuntament de València renovarà al Defensor del Major, després de la celebració del Consell Municipal de Persones Majors de la Ciutat de València, on s’ha donat compte de la reobertura gradual dels Centres d’Activitats i l’adopció de mesures a l’efecte de garantir el compliment de la normativa sanitària vigent, segons ha informat la regidora d’Envelliment Actiu, Pilar Bernabé.

El Consell ha acomiadat a l’actual Defensor del Major, José Pelegrí, a qui li han agraït el treball desenvolupat estos anys i ha manifestat la voluntat de voler participar en el pla d’envelliment actiu de la Generalitat Valenciana perquè el paper de les ciutats per a garantir la qualitat de vida de les persones majors és fonamental. Igualment, s’ha informat sobre la reobertura i el protocol que se seguirà en els centres de persones majors.

Pilar Bernabé ha destacat que amb esta trobada es reprén la participació activa de les persones majors a les quals els ha agraït l’esforç que han fet al llarg de la crisi sanitària. En el Consell Municipal han participat les entitats i associacions més representatives de la ciutat, com són la federació de les AAVV, el Consell Consultiu, Amics de la Gent Major, Jovesolides, Amics de la Nau Gran, entre altres.

“S’ha realitzat una valoració de l’actuació de l’Ajuntament en els 14 mesos de la Pandèmia, on des del minut 0 el servei de majors de l’Ajuntament de València juntament amb altres associacions, han treballat per a combatre la soledat i garantir l’accés als serveis com són l’atenció domiciliària o el menjar a domicili”, ha explicat.

En la reunió, ha explicat que també s’ha tractat l’agenda urbana “amb l’objectiu d’enriquir i validar el Marc estratègic de la ciutat, aprovat en el Ple de l’Ajuntament de València el dia 29 d’abril de 2021”. “Volem impulsar un procés de diàleg i participació que reculla els punts de vista dels diferents actors clau de la ciutat de València”, ha indicat.

“Una vegada aconseguit el necessari consens polític per a l’impuls de l’estratègia de ciutat i abans d’iniciar el procés participatiu pròpiament dit, iniciem una primera fase de consulta amb els diferents consells sectorials de la ciutat, i l’hem iniciat hui en el consell social de les persones majors”, ha explicat l’edil.

Durant el mes vinent, les diferents entitats podran fer arribar les seues propostes al servei d’envelliment actiu. Les propostes hauran d’anar vinculades a les diferents mirades que planteja el marc estratègic, orientades a repensar València com una ciutat saludable, sostenible, compartida, pròspera i emprenedora, creativa i mediterrània.