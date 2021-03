València reobri els mercadets ambulants i el rastre

Print This Post

La Junta Local de Protecció Civil de València ha aprovat la reobertura dels mercadets ambulants extraordinaris i del rastre de la ciutat. La Junta, reunida aquest matí a la Casa Consistorial considera que “la desescalada de persones contagiades per covid-19 en la ciutat ens permet normalitzar la situació amb molta prudència”, en paraules de l’alcalde, Joan Ribó.

Els mercadets ambulants obriran el pròxim dilluns, 8 de març, amb mesures de reforçament de la seguretat ciutadana com el perimetratge amb tanques, la col·locació de cartelleria informativa i la limitació de l’aforament. El rastre, per la seua banda, obrirà diumenge 14 de març.

L’alcalde Ribó s’ha mostrat satisfet perquè “les dades de contagi en la ciutat estan baixant d’una manera molt important començant per la incidència en els treballadors i treballadores de l’Ajuntament però també ens ho confirma la informació que ens dona l’anàlisi de les aigües residuals de la ciutat i el rastreig de les autoritats sanitàries”.

Ribó ha demanat a la ciutadania “molta prudència perquè aquests bons resultats són el fruit de controlar les interaccions socials de les persones”. L’alcalde sol·licita “molta precaució perquè la majoria de la població no està vacunada i eixa vacunació massiva no es produirà fins d’ací a uns mesos i, per aquest motiu, hem d’anar amb molt de compte”.

Joan Ribó ha destacat que la reobertura dels mercats es produeix dins d’un procés de “normalització” del qual ha destacat “l’obertura de les terrasses o els espais infantils als parcs i jardins municipals”.

Per la seua banda, el regidor de Protecció Civil, Aarón Cano, ha destacat que “es reforçaran les mesures de seguretat dels mercats extraordinaris i el rastre per garantir la seguretat ciutadana”.