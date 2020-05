València reobri les zones de socialització de gossos coincidint amb el pas de la ciutat a la fase 1 de l’estat d’alarma per la covid-19

Connect on Linked in

Des de l’Ajuntament de València es recorda que s’han de guardar les distàncies de seguretat i respectar les normes d’autoprotecció

El vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana, Sergi Campillo, ha explicat que «es tracta d’una de les mesures més sol·licitades per les persones que tenen animals de companyia i volien tornar a utilitzar-les per tal que les seues mascotes pugueren córrer lliurement per estos espais». Campillo ha destacatque amb el seu tancament es va seguir un criteri de prudència per evitar aglomeracions.



Les 60 zones de socialització de gossos dels parcs i jardins de València es reobrin a partir de hui per al seu ús. L’Ajuntament de València ha pres esta decisió coincidint amb el pas a la Fase 1 de la desescalada per l’Estat d’Alarma a causa de la pandèmia de la COVID-19. Estaven tancades, amb precinte i cadenat, des del passat mes de març com a mesura de contenció, com ha assenyalat el vicealcalde «són zones tancades i volíem evitar l’acumulació de persones». «Hem esperat a la Fase 1 que es quan es permeten reunions i trobades de fins a 10 persones», ha afegit Campillo.



Les zones de socialització de gossos, ubicades en parcs i jardins, disposen d’una superfície d’entre 200 i 600 metres quadrats acotats per una tanca. Moltes d’elles tenen dos portes d’entrada i disposen de mobiliari com ara fonts, bancs per seure, papereres i arbrat.



Ara, juntament als cartells indicatius de les normes d’ús d’estos espais, també s’han instal·lat cartells que recorden que s’ha de mantindre la distància de seguretat i respectar les normes d’autoprotecció. En este sentit, el vicealcalde i regidor d’Ecologia Urbana ha fet una crida a la responsabilitat dels veïns i veïnes per a complir la normativa vigent durant l’Estat d’Alarma.