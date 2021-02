València rep l’aportació de la Generalitat per tramitar les ajudes del Pla Resistir

La Generalitat ja ha fet arribar en el dia de hui el document que permet a l’Ajuntament de València ingressar els diners previstos en el Pla Resistir per a poder pagar en el mínim temps possible als sectors afectats per les restriccions imposades per la COVID-19, segons ha informat el regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán. “Es tracta d’una quantia superior als 28 milions d’euros que aniran destinats a injectar recursos als sectors econòmics de la ciutat”, ha aclarit.

El regidor ha assegurat que aquesta mateixa setmana es publicarà la convocatòria d’ajudes en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) i es podran començar a tramitar, en els 20 dies següents a la seua publicació. I ha recordat que a aquestes ajudes podran optar petites empreses, amb un màxim de 10 persones treballadores, afectades per l’impacte econòmic de la pandèmia que podran rebre prestacions directes, per una quantia que arribarà fins als 2.000 euros.

Així mateix, l’edil ha destacat que el Pla Resistir és un “exemple de coordinació entre administracions” per a “poder ajudar d’una manera ràpida als sectors que estan sacrificant els seus negocis i els seus projectes personals”. L’edil ha remarcat que es tracta de persones que hi han hagut de “baixar les seues persianes perquè frenar la pandèmia i salvar vides”. “Cal ser corresponsables amb ells i les administracions hem d’ajudar-les a salvar els seus negocis i els seus llocs de treball”, ha subratllat.

Tal com va avançar l’alcalde de València, Joan Ribó, i també la regidora de Desenvolupament Innovador dels Sectors Econòmics, Pilar Bernabé, divendres passat, “el pagament serà immediat” i per a facilitar i agilitar els tràmits l’Ajuntament ha posat en marxa uns mecanismes per a presentar una inscripció prèvia, a través de la Seu Electrònica municipal, encara que també es pot presentar de manera presencial amb cita prèvia. Sanjuán ha insistit que “no hi haurà problema perquè estan garantides les ajudes per a totes aquelles persones que complisquen els requisits”. Ha reiterat que les ajudes es tramitaran d’urgència i que es donarà temps per a resoldre possibles errors. D’altra banda, ha recordat també que no es tramitaran per ordre d’entrada i ha precisat també que es continua treballant per a habilitar més ajudes per a activitats econòmiques que no estiguen incloses en aquesta convocatòria.