València rep una nova subvenció europea per fer energèticament eficient el pavelló esportiu de Sant Isidre a través d’aerotèrmia

Carlos Galiana: “València lidera el model de ciutat que ha plantejat la Unió Europea, basat en les renovables i l’estalvi energètic”

L’Ajuntament de València ha aconseguit una nova una subvenció de 36.110 euros provinents de fons europeus per a la instal·lació de climatització mitjançant l’ús d’aerotermia al pavelló poliesportiu municipal de Sant Isidre, tal com ha informat el regidor d’Innovació, Carlos Galiana.

Carlos Galiana, ha dit que “amb esta ajuda es podrà finançar la meitat dels més de 72.000 euros que costaran estos treballs. Galiana ha posat en valor el treball de l’Oficina de Projectes Europeus, que ha aconseguit un nou ajut de fons europeus. “Este tipus d’ajudes van encaminades a la inversió en renovables i a l’estalvi del consum energètic i ens confirma que València és una de les ciutats europees que lidera el nou model de ciutat que ha plantejat la Unió Europea per als anys futurs”, ha dit l’edil.

Així, Galiana ha assegurat “estar d’enhorabona”, ja que esta ajuda, obtinguda a través de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE) del Ministeri per a la Transició Ecològica, “serà la huitena que rep la ciutat i, tot i tractar-se d’un projecte més xicotet en este cas, tots són importants i tots ajuden a millorar la nostra ciutat. Cadascun d’estos projectes és una aportació més que fem per combatre el problema del canvi climàtic”.

Amb este són huit projectes diferents els subvencionats per l’IDAE, entre els quals es troben els carrils bici de Passeig de l’Albereda i General Avilés, les actuacions de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic, diverses pèrgoles fotovoltaiques, la reurbanització de l’entorn al Mercat de Sant Pere Nolasc o la reforma de les places de la Reina i de la Llotja i el Mercat.

En esta última ajuda, els Fons Europeus de Desenvolupament Regional han tingut en compte que s’augmenta l’ús de les energies renovables per a producció d’electricitat i usos tèrmics en edificació i en infraestructures públiques, en particular afavorint la generació a xicoteta escala en punts propers al consum. L’Oficina de Projectes Europeus ha treballat amb el servici d’esports en la sol·licitud d’esta subvenció.