València rep una pròrroga fins a desembre de 2023 per a dur endavant l’Edusi

El projecte llança unes xifres de 16 milions d’euros en execució corresponents a 27 projectes

El Ministeri d’Hisenda i Funció Pública ha concedit a l’Ajuntament una pròrroga fins al 31 de desembre de 2023 per acabar de desenvolupar tots els projectes compromesos en l’Estratègia per al Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat, més coneguda com Edusi, en el barri de Cabanyal.

El regidor d’Innovació, Carlos Galiana, ha donat a conèixer la notícia que, en les seues paraules “ens permet continuar amb el full de ruta per a regenerar el barri del Cabanyal. Es tracta d’unes ajudes claus per superar la situació de degradació i marginalitat que va provocar el govern del Partit Popular en el districte marítim de la ciutat. Esta pròrroga, que el Partit Popular va assegurar que mai aconseguiríem, ens permetrà continuar tot este treball que duem fent des que vam sol·licitar esta aportació de fons europeus en 2016”.

L’edil ha destacat que “durant els últims anys, l’Edusi ha estat l’eix tractor de la major part de la inversió municipal al barri del Cabanyal”, un programa dotat amb una inversió global de més de 30 milions d’euros, dels quals una meitat es finança amb càrrec als fons europeus de desenvolupament regional (Feder) i l’altra meitat per compte de l’Ajuntament de València.

Esta estratègia tenia data de finalització el 31 de desembre de 2022, però l’Oficina de Projectes Europeus va sol·licitar recentment al Ministeri d’Hisenda una ampliació del termini d’execució fins el 31 de desembre de 2023.

El regidor Carlos Galiana considera que la concessió de la pròrroga sol·licitada “pot permetre l’efectiva execució d’una part important de l’estratègia i, per tant, s’acorda la concessió de la mateixa”. Així, el titular d’Innovació ha assegurat que la gestió dels fons porta “una evolució constant i, a poc a poc, van aprovant-se i executant-se més projectes; el ritme és raonablement adequat. Encara ens resta any i mig de legislatura per seguir finançant projectes amb càrrec a estos fons”.

16 milions d’euros en execució

Segons ha indicat Galiana, la situació actual de l’Edusi llança unes xifres de 16 milions d’euros en execució corresponents a 27 projectes, dels quals 13,5 milions en licitació corresponents a huit projectes, i 761.000 euros ja executats corresponents a set projectes distints. Per últim, hi ha 400.000 euros en preparació corresponents a tres projectes.