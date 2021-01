València reparteix 28.000 mascaretes per a les persones sense sostre

Print This Post

La regidora de Servicis Socials de l’Ajuntament de València, Isabel Lozano, ha donat a conèixer que l’Ajuntament ha repartit 28.000 mascaretes entre les persones sense sostre i també entre aquelles persones que viuen en assentaments als afores de la ciutat.

Lozano ha explicat que es tracta de mascaretes que va rebre València procedents de la ciutat xinesa de Xi’an, amb motiu de la signatura d’un memoràndum d’entesa amb esta ciutat xinesa.

Per a fer arribar les mascaretes fins a la població més vulnerable de la ciutat, la regidoria de Servicis Socials ha repartit estos elements de protecció contra el virus a diferents recursos municipals com el Centre d’Atenció als Sense Sostre, la unitat de la Policia Local de València que atén per les nits a les persones que volen dormir al carrer i al Servici municipal d’Atenció a les Urgències Socials.

Però també s’ha facilitat este material a les diferents entitats i associacions que treballen amb les persones sense sostre de la ciutat com són Brúfol, Natania, Salud y Comunidad, Accem, Amigos de la Calle, Arca de Noé, Bokatas, Cepaim, Alanna i Médicos del Mundo.

La regidora de Servicis Socials, Isabel Lozano, ha agraït des de l’Ajuntament de València, a la ciutat xinesa, el gest; i ha recordat que l’objectiu de l’Ajuntament ha sigut que els destinataris de les màscaretes foren “aquells col·lectius que més ho necessiten des del punt de vista social, econòmic i sanitari per protegir-se contra el virus”.