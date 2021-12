València ret homenatge a les estreles Michelin de la ciutat

Connect on Linked in

La vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i l’edil de Turisme, Emiliano García, inauguren el ‘Passeig de les Estreles’ en el Mercat Central

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i el regidor de Turisme, Emiliano García, han inaugurat este matí el Passeig de les Estreles al carrer principal del Mercat Central. En l’acte han participat tots els xefs de la ciutat reconeguts amb Estrela Michelin, així com els familiars de Loles Salvador, qui ha rebut un homenatge pòstum per ser la primera Estrela Michelin de la ciutat de València.

L’Ajuntament de València, a través de Visit València, ha retut homenatge així a tots els xefs de la ciutat que han sigut reconeguts durant la seua trajectòria professional per la guia gastronòmica Michelin, just la setmana en què la ciutat acull la Gala España&Portugal de la Guia Michelin 2022. Loles Salvador, Juan Carlos Galbis, Óscar Torrijos, Vicente Aleixandre, Alejandro del Bou, Ricard Camarena, Jorge Andrés, Bernd Knöller, Luis Valls, Miguel Ángel Mayor i Begoña Rodrigo ja tenen la seua estrela en el Passeig de les Estreles, que s’ha situat en el corredor principal del Mercat Central.

“Si alguna cosa és indiscutiblement Patrimoni de la Humanitat, és la gastronomia. Patrimoni de cada persona, de cada record, de cada història. Part de l’herència que deixa un territori”, ha destacat Sandra Gómez. “Creiem que no hi ha millor lloc que este per retre-vos un xicotet homenatge i situar el ‘Passeig de les Estreles’: l’epicentre del producte de proximitat, el lloc on convergixen l’horta i la mar. En el temple d’inspiració per als amants de la gastronomia, dels nostres xefs, els que són, els que sempre seran, i també dels que estan per vindre”, ha afegit la vicealcaldessa.

Així mateix, amb motiu de la Gala España&Portugal de la Guia Michelin 2022 que acull la ciutat de València s’han realitzat unes bosses de tela que seran repartides en els mercats municipals del Cabanyal, Torrefiel, Russafa i els Mercat Central fins finalitzar existències.

Loles Salvador, “mare de la cuina valenciana”

Durant l’esdeveniment d’inauguració del Passeig de les Estreles s’ha volgut retre especial homenatge a Loles Salvador, la primera estrela Michelin de la ciutat de València. Loles ha sigut una de les xefs més reconegudes i influents de la gastronomia valenciana. Emprenedora i pionera, va revolucionar la gastronomia valenciana abanderant el producte de proximitat com a base de la cuina d’excel·lència.

“L’any 1981, Loles Salvador va aconseguir la primera estrela Michelin que vam tindre a València. Una brillant fita personal que va posar a la nostra ciutat en el mapa de la gastronomia. I també un assoliment i un exemple per a moltes dones que han vingut darrere”, ha expressat el regidor de Turisme, Emiliano García. “Un dels seus primers contactes amb el món de la gastronomia es va produir en este temple del producte que és el Mercat Central. Tota una vida en els fogons, renovant-se, construint, transmetent els seus coneixements a diverses generacions. Loles va crear escola, va establir les bases i l’essència de la restauració a València”, ha agregat.

“No podem entendre la gastronomia valenciana sense acostar-nos al llegat de Loles Salvador, i no podem entendre el seu llegat si ens allunyem del territori i del producte valencià. Havia de ser ara, quan la gastronomia valenciana es vist de gala, el moment de fer lliurament d’este reconeixement a la família de qui sempre serà la ‘mare de la cuina valenciana’”, ha destacat Sandra Gómez.